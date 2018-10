Moto | Australia; vittoria di Vinales | secondo Iannone

Moto - Gp d'Australia : vince Vinales - Iannone e Doviziso sul podio : Il neo campione del mondo, Marc Marquez, Honda,, si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il francese Johann Zarco, Yamaha,, caduto ad altissima velocità ma fortunatamente senza conseguenze.

MotoGp – Una bionda tutta curve per Valentino Rossi in Australia : Hayley Crane - la sexy ombrellina del Dottore [GALLERY] : Una bionda esplosiva e sexy per Valentino Rossi in griglia di partenza al Gp d’Australia: la gallery della bellissima ombrellina Hayley Crane E’ terminato ormai qualche ora fa il Gp d’Australia: secondo appuntamento del trittico asiatico di MotoGp e terzultima gara della stagione 2018. Una splendida vittoria per la Yamaha, con Maverick Vinales sul gradino più alto del podio a Phillip Island, seguito da Iannone e ...

CLASSIFICA MotoGP/ Vinales ha vinto il Gp d'Australia e punta Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, duello fra Dovizioso e Rossi.

MotoGP - GP Australia : Zarco tampona Marquez a 300 km/h - incidente spettacolare VIDEO : Marquez al termine della gara spiega: "Non ho capito subito cosa fosse successo, ho solo sentito una grande botta. In ogni caso si è trattato di un incidente di gara, può succedere, soprattutto in ...

Motogp - Australia : Vinales vince davanti a Iannone e Dovizioso. Ritiro per Marquez : La gara del sette volte campione del mondo Marquez è stata condizionata da un brutto contatto al giro numero sei con Johann Zarco, con il francese che è caduto in maniera rovinosa e con lo spagnolo ...

MotoGp - Australia : trionfo Vinales davanti a Iannone e Dovi - out Marquez : Lo spagnolo Maverick Vinales ha vinto il Gran Premio d'Australia nella classe MotoGp, dopo 25 gare senza successi per la Yamaha, davanti ai due italiani Andrea Iannone , Suzuki, e Andrea Dovizioso , ...

MotoGp – Proposta di matrimonio ai box Yamaha a Phillip Island : il Gp d’Australia si fa romantico [VIDEO] : Il Gp d’Australia si fa romantico: Proposta di matrimonio ai box Yamaha. Un tifoso di Valentino Rossi si inginocchia per la sua donna E’ terminato ormai qualche ora fa il Gp d’Australia: secondo appuntamento del trittico asiatico di MotoGp e terzultima gara della stagione 2018. Una splendida vittoria per la Yamaha, con Maverick Vinales sul gradino più alto del podio a Phillip Island, seguito da Iannone e Dovizioso. Una ...

MotoGP - Gp Australia Gara : Morbidelli - 'Rimango concentrato sul presente - ma il futuro sarà un bel capitolo' : Sono arrivato in MotoGP da campione del mondo ed ero convito sarebbe stato tutto rosa e fiori e invece mi sono scontrato contro un muro. Da queste situazioni o ne esci distrutto o migliori e io spero ...

Highlights MotoGP - il VIDEO della gara del GP Australia 2018 : vittoria per Maverick Vinales : Maverick Vinales ha vinto il GP d’Austraia 2018, riportando la Yamaha al successo in MotoGP dopo ben 490 giorni. Un digiuno lunghissimo spezzato da una prestazione stellare da parte dello spagnolo, autore di una rimonta furente. Il podio è stato completato dagli italiani Andrea Iannone ed Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi non è riuscito ad inserirsi nella corsa per il podio. Marc Marquez è rimasto vittima di una caduta dopo un ...

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP, corso domenica mattina sul circuito di Phillip Island e terzultima gara del Motomondiale 2018. Viñales ha tagliato il traguardo davanti agli italiani Andrea Iannone (Suzuki) e Andrea Dovizioso (Ducati). The post Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio d’Australia di MotoGP appeared first on Il Post.

Motogp - podio a sorpresa in Australia terzultima prova del Motomondiale : Le gare di Motogp, Moto2 e Moto3: tutti gli orari per non perdere la diretta dal circuito di Phillip Island

Valentino Rossi - GP Australia MotoGP 2018 : “Le mie gomme hanno iniziato a scivolare sin dal primo giro - non potevo fare di più” : Valentino Rossi per usare un eufemismo non è propriamente soddisfatto al termine del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Il “Dottore” sperava di ottenere un risultato migliore nella gara di Phillip Island, soprattutto pensando che il suo compagno di scuderia è andato a centrare il gradino più alto del podio. Per il nove volte campione del mondo, invece, la gara odierna è stata sempre in ...

MotoGP - Pagelle GP Australia 2018 : Maverick Vinales di nuovo sugli scudi - Iannone e Dovizioso brillanti - Rossi spento - Marquez e Zarco si ... : Il Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP , clicca qui per la cronaca, vede il ritorno al successo di Maverick Vinales e Yamaha, nella consueta gara con tanti sorpassi, ed errori. Andrea Iannone e Andrea Dovizioso si dimostrano pronti a battagliare, mentre con ...

Andrea Dovizioso - GP Australia MotoGP 2018 : 'Soddisfatto del podio e - soprattutto - del miglioramento rispetto ad un anno fa' : Non avrà vinto il Gran Premio d'Australia 2018 della MotoGP , clicca qui per la cronaca, ma Andrea Dovizioso è comunque raggiante al termine della gara di Phillip Island, e non solo perchè ha conquistato il 50esimo podio della sua carriera nella classe regina. Il romagnolo, ...