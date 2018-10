ilfattoquotidiano

: Molise, il Cds annulla il vincolo del Mibac. Lo Stato vince e perde, fa tutto da sé - TutteLeNotizie : Molise, il Cds annulla il vincolo del Mibac. Lo Stato vince e perde, fa tutto da sé - Cascavel47 : Molise, il Cds annulla il vincolo del Mibac. Lo Stato vince e perde, fa tutto da sé -

(Di domenica 28 ottobre 2018) A Trivento, in provincia di Campobasso, si festeggia. Il Consiglio di, recentemente, ha dato ragione al Comune molisano in materia di vincoli paesaggistici. Dopo quasi 20 anni, chiuso il contenzioso con il ministero per i Beni e le attività culturali. Una storia di sentenze e ricorsi. Con la giustizia amministrativa chiamata a scegliere da che parte fosse la ragione. In una controversia dellocontro se stesso. Con il decreto del 18 maggio 1999 l’allorat impone l’apposizione delpaesaggistico all’intero territorio comunale. Circostanza che nella sostanza comporta che ogni intervento edilizio progettato, non solo nel territorio di Trivento, ma anche in quello del Comune di Salcito debba essere vagliato con attenzione anche dal ministero. Inutile dire che all’amministrazione comunale, guidata Tullio Farina, la decisione non va proprio giù. Così ecco il ...