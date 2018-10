Milan | Gattuso finalmente soddisfatto anche del risultato | “Grande gioco e grande

Milan - Gattuso : "Questa Samp non la batti solo con la grinta. Caldara? Out due mesi" : La settimana terribile di Inter e Betis è alle spalle. Rino Gattuso rialza la testa, dopo un successo sofferto, ma meritato e fortemente voluto. Il Milan batte la Samp 3-2 in una partita che è quasi ...

Il Milan rialza la testa : 3-2 alla Samp firmato Cutrone-Higuain-Suso - Gattuso può respirare : La Cronaca Live 17.57 Le squadre sono sul terreno di gioco, ecco l'inno della Serie A. 18.02 Via! Partiti! 3 : Ci prova Higuain!!! Esterno della rete. Il Pipita ha provato la conclusione sugli ...

Milan-Sampdoria alle 18 La Diretta Per Gattuso panchina a rischio. Bonaventura out : Il Milan cerca il riscatto, dopo il derby perso la scorsa settimana nei minuti di recupero che brucia ancora, e ospita questo pomeriggio a San Siro la Sampdoria nella gara delle ore 18. I blucerchiati ...

Milan - Antonio Donnarumma : «Gattuso è un'arma in più per noi - Gigio è sereno» : Il fratello di Gianluigi Donnarumma, Antonio, ha parlato nel pre-partita di Milan-Sampdoria au microfoni di RaiSport e Milan Tv

Milan : i dubbi di Gattuso e l'attesa di Donadoni : Preparare la sfida con la Samp in condizioni così difficili: ecco dove Rino deve fare il salto di qualità per svoltare

Milan - Gattuso : “Higuain sia meno nervoso” : “Quando una squadra non funziona, vengono fuori prestazioni non brillati come quelle di Higuain. La squadra deve metterlo in condizione di esprimersi al massimo”, ha notato l’allenatore Gattuso, riferendosi al derby e al ko con il Betis in cui l’attaccante argentino è apparso piuttosto nervoso: “Da lui mi aspetto sempre una parola di incoraggiamento agli altri, ne abbiamo parlato, si deve innervosire meno. ...

Milan - Gattuso si affida ai fedelissimi : Higuain - Bonaventura e... : Cambia il sistema di gioco, non gli uomini cui affidarsi per la svolta: il Milan che oggi alle 18 affronterà la Sampdoria a San Siro ha bisogno dei 3 punti per ripartire e Gattuso cerca una vittoria ...

Gattuso va in guerra : 'Milan - voglio dei cani arrabbiati' : News Milan, bando alla tattica: Gattuso vuole cani arrabbiati Oggi la Gazzetta dello Sport riporta in sintesi il pensiero di Gattuso su come il suo Milan dovrà affrontare la partita odierna per non ...

