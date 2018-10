Migranti | Salvini alla Francia | ' L' Italia pretende rispetto'

Parma - decine di posti vuoti negli Sprar ma i Migranti restano in strada : “Effetto del dl Salvini” : posti vacanti negli Sprar e persone in strada che non sanno dove andare, né quale sarà il proprio destino. Richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria, donne e uomini, famiglie con minori a carico, che si ritrovano in un limbo: hanno requisiti e bisogni per essere accolti, ma non più il titolo idoneo per essere accettati nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) diffuso nei territori e gestito dai comuni. E, al ...

Dl Salvini - “domanda di asilo infondata per i Migranti che entrano illegalmente” : I migranti che arrivano in Italia in maniera illegale non avranno diritto a presentare domanda di protezione internazionale. E’ quanto prevede un emendamento governativo presentato in commissione Affari costituzionali in Senato al decreto legge Immigrazione e Sicurezza, il cosiddetto Dl Salvini. La richiesta, si legge nel testo, “è manifestamente infondata” quando il richiedente è entrato illegalmente in territorio italiano ...

Migranti - Varoufakis : “Salvini xenofobo - riporta l’Italia verso il fascismo. Di Maio a letto con lui - ora deve dormirci” : “Lo scontro tra il governo M5s-Lega e Bruxelles sulla manovra? In realtà sono affiatati contro gli interessi degli italiani e degli europei. Sono complici, compagni di ballo, non certo nemici”. Così Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia nel primo governo Tsipras in Grecia, nel corso di una conferenza stampa a Roma, con la quale ha rilanciato la necessità di un’alternativa progressista rispetto ...

Spataro ancora contro Salvini : "Sbagliato sbarazzarsi dei Migranti" : 'Il decreto sicurezza del governo ha aspetti di incostituzionalità sottolineati dalle organizzazioni umanitarie. E la logica non può essere quella di sbarazzarci di persone che fuggono dai loro Paesi ...

Organizzazioni umanitarie contro il Decreto Salvini : “Salute dei Migranti in pericolo” : Alcune Organizzazioni medico-umanitarie hanno presentato una lettera ai Presidenti dei gruppi Parlamentari di Camera e Senato per esporre le loro criticità riguardo al Decreto sulla sicurezza e sull'immigrazione di Matteo Salvini. La richiesta è quella di correggere il Decreto per garantire il diritto alla salute dei migranti.Continua a leggere

Migranti : Salvini riferisce in Aula sugli sconfinamenti - Bonafede su carceri - DIRETTA : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferisce in Aula al Senato sul caso degli sconfinamenti da parte di gendarmi francesi al confine con l'Italia. Al question time anche il ministro Alfonso ...

Dl Sicurezza - misura anti-Riace tra emendamenti M5s/ Decreto Salvini - trasparenza conti per gestione Migranti : Dl Sicurezza, misura anti-Riace tra gli emendamenti del M5s: Decreto Salvini, "trasparenza nei conti per la gestione dell'accoglienza migranti". Le critiche dalla sinistra(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Migranti - schiaffo dei giudici a Salvini e Toninelli : “La Libia non è un porto sicuro” : Per il tribunale del riesame di Palermo, i sei membri dell'equipaggio del motopesca tunisino sorpresi il 29 agosto scorso, mentre trainavano verso Lampedusa un barchino con a bordo 14 Migranti recuperato in mare non sono dei trafficanti di esseri umani: "È inverosimile che si siano messi a pescare solo per allontanare sospetti e non potevano portarli in Libia perché non era un porto sicuro".Continua a leggere

Migranti - Francia a Salvini : 'Mai rimandato minori in Italia' : I minori non accompagnati, che figurano nelle liste dei Migranti non ammessi in Francia, "vengono sistematicamente affidati alle strutture dipartimentali di accoglienza per minori e non consegnati ...

CLAVIERE - VIMINALE : 'POSTO DI POLIZIA FISSO A PRESIDIO CONFINE'/ Migranti - Salvini attacca Macron : Salvini denuncia la Francia: 'a CLAVIERE respinge i Migranti anche minorenni al confine, è illegale'. Ultime notizie, Ministro vs Parigi.

CLAVIERE - VIMINALE : "POSTO DI POLIZIA FISSO A PRESIDIO CONFINE"/ Migranti - Salvini attacca Macron : Il caso CLAVIERE: Salvini denuncia, "la Francia respinge i Migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:22:00 GMT)

Sicurezza - a Torino M5s e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del decreto Salvini sui Migranti : A Torino le critiche al decreto Sicurezza uniscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Un’intesa, assicurano, solo pragmatica contro “un provvedimento rischioso e un segnale da lanciare al parlamento”. Lunedì 22 ottobre a Torino nel corso del consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno firmato dalla consigliera Pd Elide Tisi per chiedere la sospensione del decreto che potrebbe far uscire molti richiedenti ...

SALVINI “Migranti MINORENNI RESPINTI DA FRANCIA”/ Claviere - Viminale vs Macron : “noi rispettiamo le regole..” : Il caso Claviere: SALVINI denuncia, "la Francia respinge i migranti anche MINORENNI al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:30:00 GMT)

SALVINI - VIMINALE DENUNCIA FRANCIA : “Migranti MINORI RESPINTI IN ITALIA”/ Claviere - “Moscovici non dice nulla” : Il caso Claviere: SALVINI DENUNCIA, "la FRANCIA respinge i migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:36:00 GMT)