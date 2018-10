Migranti | barca in balia delle onde nel Crotonese | 75 persone a bordo tra cui donne e

Migranti : in 80 su barca a vela in balia delle onde nel Crotonese : Circa 80 Migranti, tra i quali 16 donne e 7 minori, si trovano a bordo di una imbarcazione a vela in balia delle onde, a causa del mare agitato e delle pessime condizioni meteo, in località "Marinella", tra Crotone, Capo Colonna e Isola Capo Rizzuto. Secondo le prime notizie i Migranti sarebbero di origine irachena. L'imbarcazione è stata avvicinata dalla Guardia costiera mentre sul posto sono ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con Migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Migranti - 69 iracheni e pachistani sbarcati nel crotonese : Crotone - Sono di nazionalita' irachena e pachistana le 69 persone sbarcate, la notte scorsa, sulle coste del crotonese. I Migranti hanno viaggiato a bordo di un'imbarcazione a vela che si e' arenata ...

Migranti : 70 soccorsi sbarcati a Lampedusa : Lo sbarco nel porto di Lampedusa dei 70 Migranti, di origine eritrea, siriana e ghanese, avvistati ieri sera a circa 18 miglia dalla costa dell'isola dalla nave Mare Jonio del progetto Mediterranea, ...

Migranti - la sfida delle associazioni italiane : una imbarcazione nel Mediterraneo per salvarli : A BORDO DELLA NAVE APPOGGIO BURLESQUE - Il rimorchiatore battente bandiera italiana 'Mare Ionio' è partito nella notte di mercoledì dal porto di Augusta alla volta della costa Libica. Si tratta della ...

Sbarcati a Malta i 58 Migranti della Aquarius : Verranno ripartiti tra Francia, Spagna, Portogallo e Germania. Intanto altre imbarcazioni dell'Ong Pro Activa Open Arms sono in navigazione nel Mediterraneo -

