Michael Pachter | Red Dead Redemption su PS4 venderà il doppio rispetto a Xbox

Michael Pachter : la PlayStation Experience 2018 non si terrà - ma non a causa dell'annuncio di PS5 : Recentemente Sony ha annunciato che non terranno l'evento annuale PlayStation Experience, dichiarando di non avere "abbastanza per riunire delle persone in un qualche luogo del Nord America e organizzare l'evento". L'annuncio, per essere onesti, avrebbe senso, dal momento che la maggior parte dei titoli di maggior peso di Sony per il prossimo futuro - se non tutti - sono stati già svelati.Tuttavia, come segnala Gamingbolt, ci sono state alcune ...