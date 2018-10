Meteo Puglia | scirocco tempestoso in arrivo | raffiche oltre 100 km h

Allerta Meteo Puglia : maltempo per le prossime 27 ore : Allerta meteo della Protezione civile Regione Puglia per le prossime 27 ore, con previsione “di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, su settori interni della Puglia centro – meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Lo comunica la Prefettura di Bari, che aggiunge: “Dalle ore 15 del 28 ottobre 2018 e per le successive 27 ore venti da burrasca a ...

Allerta Meteo Puglia : da stanotte vento forte e pioggia : La Protezione regionale della Puglia lancia dalla mezzanotte di domani 28 ottobre 2018 e per le successive 24-36 ore un’Allerta arancione per il vento forte e un’Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Si prevedono a partire dalle prime ore di domani 28 ottobre 2018, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. ...

Allerta Meteo Puglia : rischio idrogeologico e idrologico - criticità “arancione” per temporali : La protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo gialla e arancione valida fino alle 15 di oggi, per rischio idrogeologico e idrologico per temporali localizzati: previste “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati su settori interni meridionali della Puglia; i fenomeni saranno accompagnati da ...

Temporali - vento forte e brusco calo termico : allerta Meteo della Protezione Civile in Puglia : L'aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani...

Maltempo in Puglia e Calabria - allerta Meteo/ Ultime notizie - nubifragi e allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Maltempo - allerta Meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Allerta Meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

Allerta Meteo Puglia : “allarme rosso” nel Tarantino sui bacini Lato e Lenne : Allerta rossa dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani sui bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, e Allerta arancione dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani per rischio idrogeologico, idrologico per temporali ed idraulico sulla Puglia centrale adriatica, sul Salento e sulla Puglia centrale bradanica. E’ il messaggio di criticità diramato, tramite la Prefettura di Bari, dalla Protezione civile regionale. Dalla prossima ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “allarme rosso oggi in Calabria e domani in Puglia” : Allerta Meteo – L’ampia depressione presente sull’Italia si sposta oggi sul Tirreno centrale, determinando la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche, interessando, da stasera, anche quelle tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione su Salento e Tarantino : Allerta arancione nel Tarantino e in Salento dalle 18 di oggi e per le successive 48 per rischio idrogeologico, idrologico per temporali ed idraulico localizzato sui bacini del Lato e del Lenne. Allerta gialla su tutti i restanti settori della regione. Lo comunica il centro funzionale decentrato della Protezione civile Regione Puglia. Da oggi e per i prossimi due giorni – è detto nel bollettino di Allerta diramato dalla Prefettura di Bari ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 Ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...