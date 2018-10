Meteo | forte perturbazione sull'Italia Nubifragi e venti intensi | domenica da

Allerta Meteo - è una notte di forte maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Allerta Meteo Puglia : da stanotte vento forte e pioggia : La Protezione regionale della Puglia lancia dalla mezzanotte di domani 28 ottobre 2018 e per le successive 24-36 ore un’Allerta arancione per il vento forte e un’Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Si prevedono a partire dalle prime ore di domani 28 ottobre 2018, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domenica con vento forte e temporali “di forte intensità” - criticità “arancione” : “Flussi di correnti umide e instabili persistono sulla nostra regione. Precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità, saranno presenti sul settore appenninico con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati. Ventilazione forte da sud ovest, con venti di burrasca su aree montane, pedecollinare e settore costiero; valori medi stimati fino a 70 km/h con locali raffiche di intensità superiore. Il mare sarà molto mosso, localmente ...

Allerta Meteo Molise : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile del Molise ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per vento forte: l’avviso è valido su tutta la regione da questa mattina e per le successive 24-36 ore. La criticità è “gialla” anche sulla zona “Litoranea” per mare mosso. Il bollettino Meteo prevede venti meridionali da forti a burrasca con mareggiate lungo la costa. Tra domani e lunedì sono previste precipitazioni sull’intero ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e vento forte : “Una profonda saccatura presente sul bacino del Mediterraneo determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione. Le precipitazioni risulteranno diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Sui rilievi appenninici centro-occidentali le precipitazioni risulteranno anche a carattere temporalesco, localmente molto intense e di tipo ...

Previsioni Meteo - l’Europa occidentale si prepara ad un’ondata d’aria artica che scatenerà forte maltempo nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Allerta Meteo - arriva il “Monsone Italiano” : piogge torrenziali - forte scirocco e caldo anomalo - scatta l’allarme alluvione [MAPPE] : 1/45 ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” per vento forte per le zone montane nel nord della regione per domani. Sulla zona montana in quota, oltre i 1500-2000 metri, è previsto vento forte da nord o nord-ovest, e anche nei fondovalle, specie in quelli più alti, saranno possibili raffiche localmente anche forti. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : Martedì 23 Ottobre scuole chiuse in molti comuni - ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Martedì 23 Ottobre, in molti comuni del Centro/Sud colpito dall’ondata di maltempo: la protezione civile ha lanciato un nuovo allarme che prevede la criticità “Rossa” nella Calabria jonica settentrionale, “Arancione” e “Gialla” su tutto il resto del Centro/Sud (qui i bollettini completi). Di seguito l’elenco (AGGIORNATO in tempo reale) dei comuni in ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento forte in montagna : La situazione Meteorologica che interesserà il Veneto comporterà dal pomeriggio di domani fino alle prime ore di giovedì 25 ottobre un’intensificazione dei venti da nord sui rilievi, che saranno da tesi a forti, molto forti in alta quota. Mercoledì sono previsti episodi di foehn con forti raffiche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane. Alla luce delle condizioni Meteo attese, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ...

Allerta Meteo - la goccia fredda innesca un ciclone nel basso Tirreno : forte maltempo fino all’alba di Mercoledì al Sud - poi torna il caldo : 1/16 ...