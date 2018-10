Messico | vittoria a Verstappen e Titolo a Hamilton Ferrari a podio

F1 - Vettel non si nasconde in Messico : “l’obiettivo è senza dubbio la vittoria - ma non dipende solo da noi” : Il pilota tedesco ha sottolineato come l’obiettivo della Ferrari in Messico è la vittoria, puntando sulla competitività in rettilineo Sebastian Vettel può fare davvero poco per evitare che Hamilton vinca il quinto titolo mondiale, al britannico infatti basta un settimo posto per stappare lo champagne e appaiare Fangio nella classifica all-time. photo4/Lapresse L’obiettivo del tedesco comunque è vincere, per rovinare ...

Formula 1 - GP Messico : Raikkonen "Speriamo di ripetere la vittoria di Austin" : Il finlandese della Ferrari ci ha preso gusto. Verstappen: "Faremo bene, confido nel giorno della gara"

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Puntiamo a ripeterci dopo la vittoria ad Austin” : Kimi Raikkonen, reduce dalla strepitosa vittoria di Austin (Stati Uniti), si propone per il terzultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno a Città del Messico con convinzione. Nell’Autodromo Hermanos Rodríguez la Ferrari va a caccia di conferme dopo essere tornata sul gradino più alto del podio grazie al finlandese anche per dare continuità ai propri risultati, partendo dal presupposto che molto probabilmente Lewis Hamilton vincerà il ...

F1 - Wolff tiene sulla corda la Mercedes : “ad Austin la Ferrari ci ha preso punti - in Messico voglio la vittoria” : Dopo la vittoria della Ferrari ad Austin, il team principal della Mercedes ha chiesto di tenere alta la concentrazione in Messico per vincere entrambi i titoli mondiali La vittoria di Raikkonen ad Austin non è andata giù a Toto Wolff, costretto ad assistere al trionfo del Cavallino su una pista storicamente favorevole alle Frecce d’Argento. photo4/Lapresse I punti di vantaggio nella classifica Costruttori sono diminuiti, per questo ...

Maradona scatenato - vittoria e nuovo show in Messico : E’ iniziata alla grande la nuova esperienza da allenatore per Diego Armando Maradona, il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula conquistando così la prima vittoria, risultato che aumenta la consapevolezza per il futuro. Decisivo con una tripletta l’attaccante Vinicio Angulo. show di Maradona durante tutto il match, l’ex Pibe de Oro ha incitato i suoi fino all’ultimo minuto ed esultato in modo ...