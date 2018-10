Maverick Viñales | GP Australia MotoGP 2018 | “Sono felicissimo | è stato un periodo molto

MotoGP - GP Australia 2018 : Maverick Vinales spezza il tabù Yamaha e vince davanti a Iannone e Dovizioso - Rossi 6° - Marquez out : Dopo 490 giorni di attesa una Yamaha torna sul gradino più alto del podio in MotoGP. Maverick Vinales, infatti, domina il Gran Premio d’Australia 2018 di Phillip Island e fa tornare il sorriso alla scuderia di Iwata. Lo spagnolo, dopo essere partito male, risale in maniera rabbiosa ed inesorabile, approfitta del ritiro di Marc Marquez (dopo il contatto con Johann Zarco) e stacca nettamente tutti gli inseguitori, prima di stringere i denti ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales incontrano la piccola Freyja in Australia : la storia speciale della dolce bambina [GALLERY] : La piccola Freyja incontra i piloti Yamaha: la prima bambina ad essersi sottoposta ad un intervento di robotica per rimuovere un tumore nel paddock di Philipp Island con Valentino Rossi e Maverick Vinales Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la ...

Maverick Vinales - GP Giappone 2018 : “A Motegi voglio fare bene e confermare la crescita vista in Thailandia” : Maverick Vinales è sembrato fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv). Lo spagnolo della Yamaha è confidente dopo quanto visto in Thailandia, e spera davvero che la sua M1 abbia intrapreso la giusta direzione, dopo mesi e mesi difficili e senza risultati di rilievo. La gara di Motegi sarà fondamentale per capire a che ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales a suon di musica in Giappone : i piloti Yamaha al fianco del pianista Francesco Tristano : Cosa ci fanno Valentino Rossi e Maverick Vinales vicino ad un pianoforte? I piloti Yamaha protagonisti di un evento musicale in Giappone Valentino Rossi e Maverick Vinales sono pronti per il Gp del Giappone: i due piloti Yamaha sono già in terra asiatica, dove oggi hanno partecipato ad u evento organizzato dal team di Iwata che ha unito la passione per i motori a quello per la musica. “Two Yamahas, One Passion”, questo il nome ...

Maverick Vinales fa visita ad Oscar - il giovane malato di tumore al quale ha donato 80mila euro : Maverick Vinales in ospedale per far visita ad Oscar Fernandez, il ragazzo malato di tumore al quale ha donato oltre 80mila euro per una protesi Maverick Vinales è stato autore di un gesto da applausi prima della sua partenza per il Giappone, in vista della gara di domenica. Lo spagnolo della Yamaha ha aiutato un suo concittadino, un giovane 23enne, Oscar Fernandez Moreno, che ha perso una gamba a causa di un tumore, con una donazione di ...

MotoGp – Il bellissimo gesto di Vinales - Maverick da applausi per una nobile causa : il commovente VIDEO : Maverick Vinales dona 81mila euro ad un ragazzo di Roses malato di cancro: il racconto di Oscar Fernandez Maverick Vinales è stato autore di un gesto davvero da applausi. Il pilota spagnolo di MotoGp è andato in aiuto ad un suo concittadino, un ragazzo di Roses, malato di cancro. Il giovane in questione, Oscar Fernandez, aveva lanciato una raccolta fondi su Facebook per poter raggiungere la quota di cui aveva bisogno per una nuova protesi. ...

MotoGp – Il lato umano di Maverick Vinales - le parole che non ti aspetti : “mi sono sentito messo da parte” : Maverick Vinales ed il rapporto con la Yamaha: lo spagnolo del team di Iwata si mette a nudo Maverick Vinales ritrova la serenità nel venerdì di prove libere del Gp della Thailandia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in prima e seconda posizione rispettivamente le Fp1 e Fp2 sul circuito di Buriram. Sensazioni dunque positive per Vinales che, ai microfoni Sky, al termine della prima giornata di prove thailandesi, ha mostrato il suo lato ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...

MotoGp – Fp2 amare per Vinales ad Aragon - la dura sincerità di Maverick : “cosa non funziona? Manco Yamaha lo sa” : Maverick Vinales deluso dopo il venerdì di prove libere del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di prove non soddisfacente in casa Yamaha: dopo la domenica di gara di Misano il team di Iwata brancola nel buio. Nono e decimo tempo nelle Fp2 rispettivamente per Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle Fp2 del Gp di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Nonostante un test abbastanza positivo di qualche settimana fa, ...

Maverick Viñales - GP Aragon 2018 : “Il mio obiettivo è vincere una gara quest’anno - stiamo lavorando sodo per farcela” : Il weekend del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento della stagione, è cominciato con la consueta conferenza stampa del giovedì. Maverick Viñales si presenta alla gara Aragonese dopo tre gare consecutive senza podi, con l’ultima gara di Misano chiusa al quinto posto partendo dalla terza casella della griglia. Il pilota della Yamaha è quinto in campionato con 124 punti, a 97 lunghezze di ritardo dal leader Marc Marquez e a 30 da ...

MotoGp – Vinales mastica amaro a Misano - lo sfogo di Maverick : “sulla moto c’è qualcosa di sbagliato” : Lo sfogo di Maverick Vinales dopo l’ennesimo flop Yamaha al Gp diSan Marino e della Riviera di Rimini: le parole dello spagnolo del team di Iwata Una domenica amarissima in casa Yamaha, ieri sul circuito di Misano: già dal warm up il team di Iwata ha capito di avere problemi seri, a causa delle variazioni del grip sull’asfalto e i piloti nulla hanno potuto, nel pomeriggio, per lottare con i migliori nel Gp di San Marino e della ...

MotoGP - GP Silverstone. Warm up : 1° Maverick Vinales - 2° Andrea Dovizioso - 10° Valentino Rossi. Gara alle 12 : 30 : Maverick Vinales alla ricerca del riscatto. Il pilota spagnolo è il più veloce nel Warm up di Silverstone, anticipato rispetto alla normale programmazione per consentire ai piloti della MotoGP di ...