Matteo Renzi | chiesto rinvio a giudizio della madre Direkta | Laura Bovoli accusata di

Manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

Matteo Renzi all’attacco del premier Conte : “Ci fa fare figuracce” : Matteo Renzi non si placa questa volta preso di mira il premier Conte, colpevole di far fare figure pessime all’estero Il premier Giuseppe Conte fa fare all’Italia “figuracce davanti alla stampa straniera”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video postato su Facebook in cui dice che commentare gli atti di Conte è come “sparare sulla croce rossa”. “Il presidente del Consiglio si chiama Giuseppe Conte e ne ...

Matteo Renzi - con i 'comitati civici' è iniziata l'uscita dal Pd : Matteo Renzi ha iniziato la sua uscita dal Pd , lanciando i 'comitati civici' alla Leopolda, che saranno un paracadute qualora, anzichè uscirne lui, sarà il Pd a farlo uscire al congresso mettendolo ...

Matteo Salvini - frecciatina a Renzi e Boschi : 'Gli consiglio yogurt al miele e melissa' : Matteo Salvini, dopo il trionfo 'eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige ' lancia una frecciatina all'ex premier del Pd Matteo Renzi e alla ex sottosegretaria alla presidenza del consiglio ...

Matteo Renzi - SENTENZA CONTRO MARCO TRAVAGLIO/ Ha diffamato papà Tiziano : “Così si rischia di chiudere” : MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO e il Fatto Quotidiano: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:44:00 GMT)

Matteo Renzi è il Re della Leopolda - ma nel mondo reale non lo sopporta più nessuno : Si chiude oggi la nona edizione della Leopolda di Firenze, la kermesse della corrente Renziana del Partito Democratico. Molte le persone presenti alla tre giorni, molti i simpatizzanti e i militanti del Partito Democratico che sostengono ancora apertamente Matteo Renzi e vorrebbero tornasse in campo da leader e da segretario del Pd. L'entusiasmo dei leopoldini, però, deve fare i conti con l'umore dell'elettorato italiano e con un fatto difficile ...

Matteo Renzi dice che suo padre ha vinto una causa per diffamazione contro il Fatto Quotidiano : L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha detto che suo padre, Tiziano Renzi, ha vinto una causa per diffamazione contro il Fatto Quotidiano, del suo direttore Marco Travaglio e di una giornalista. Renzi ha scritto su Facebook che Travaglio e il The post Matteo Renzi dice che suo padre ha vinto una causa per diffamazione contro il Fatto Quotidiano appeared first on Il Post.

Beppe Grillo - bufera dopo battute su autismo e sindrome di Asperger/ Matteo Renzi all'attacco : “Fai schifo” : Beppe Grillo, bufera dopo battute su autismo e sindrome di Asperger. Matteo Renzi all'attacco: “Fai schifo”. Ma contro il garante del M5s insorgono anche le associazioni dei malati(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Matteo Salvini - la risposta agli insulti di Renzi : 'Hai massacrato gli italiani : starai 20 anni all'opposizione' : Dal palco della Leopolda 2018, Matteo Salvini si è sentito insultare addirittura dall'ex segretario del Pd, Matteo Renzi , che ha definito 'cialtroni' gli esponenti del governo che 'stanno mettendo in ...

Matteo Renzi chiude la Leopolda 2018 : "Su di noi campagna d'odio" - : L'ex segretario dem interviene sul palco della kermesse fiorentina dopo tre giorni di conferenze e dibattiti e attacca il governo gialloverde: "I giacobini finiranno al patibolo come sempre". Poi dà ...

Leopolda - ultimo giorno : tocca a Matteo Renzi : Esauriti i posti in platea, due maxi schermi fuori per seguire il gran finale della convention. E' arrivato anche Richetti