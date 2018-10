: Visita Ufficiale in #Grecia: Il Presidente #Mattarella arriva a #Cefalonia in occasione del 75° anniversario dell’e… - Quirinale : Visita Ufficiale in #Grecia: Il Presidente #Mattarella arriva a #Cefalonia in occasione del 75° anniversario dell’e… - DAXdB : RT @SM_Difesa: Il #GenGraziano accoglie il #Presidente #Mattarella al suo arrivo a #Cefalonia in occasione del 75° anniversario dell’eccidi… - NotizieIN : Mattarella in Grecia,visita a Cefalonia -

Il presidenteinufficiale in. A Salonicco, presente alla parata militare insieme al presidente greco Paulopoulos, in occasione della festa del Giorno del No,che ricorda il rifiuto dell'allora premier greco di accettare la conquista di alcuni territori da parte di Mussolini nel 1940. Ail capo dello Stato con il presidente greco rende omaggio ai militari italiani caduti nella II Guerra Mondiale per mano delle Forze tedesche.(Di domenica 28 ottobre 2018)