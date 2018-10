Mattarella | ' Avanti con l' Ue | non ripetiamo gli errori del passato'

Ue - Mattarella : avanti con l'integrazione contro il rischio di errori del passato : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama sull'esigenza di proseguire sul percorso di integrazione dell'Ue. "Dopo le terribili guerre del secolo scorso, del 900, che hanno dilaniato l'Europa, l'integrazione europea e l'Unione Europea hanno avviato un percorso di mettere in comune il futuro dei popoli europei assicurando pace amicizia e collaborazione, ha detto ...

Sergio Mattarella : "Avanti con politiche di sostegno a quanti vivono in povertà - ma investire su abilità e formazione" : Nell'Italia che dibatte come ridurre i livelli di indigenza della popolazione, con il Governo che propone il reddito di cittadinanza promettendo addirittura di "abolire la povertà", il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede di proseguire nelle politiche di sostegno, puntando sulla formazione."In Italia sia i casi di povertà assoluta, sia i casi di povertà relativa sono aumentati. Per questo è ...

Mattarella : «Leggi e regole valgono anche per i politici». Salvini : «io vado avanti» : Il capo dello stato parlando alla Camera per il centenario della nascita di Scalfaro: «Nessun cittadino è al di sopra»

Mattarella : 'Leggi e regole valgono per tutti'. Salvini : 'Indagatemi - vado avanti' : ...nei confronti di chicchessia - ha aggiunto il presidente della Repubblica - Ma non si deve neppure dare l'impressione che in questa opera vi possa essere la contaminazione di una ragione politica '. ...

Al Foro Italico è festa tricolore - l'Italvolley supera il Giappone davanti a Mattarella : Italia-Giappone, disputata questa sera allo Stadio Centrale del Foro Italico, non è stato soltanto il match di apertura dei Mondiali di Volley 2018, vinto per la cronaca dagli azzurri per 3-0 , 25-20,...

