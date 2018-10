Mathias Mougoue del Grande Fratello 2 | Fui il primo concorrente nero Venni

blogo

(Di domenica 28 ottobre 2018) Per definire la sua breve avventura in televisione cita un proverbio a lui caro: “Meglio essere la testa di un topo che la coda di un leone”. Ai riflettori non sono mai piaciuti e, appena ha potuto, se n’è allontanato, tornando alla realtà quotidiana fatta di normalità e piccole grandi soddisfazioni.Quarantaquattro anni oggi, a ventisei entrò nella casa del. Seconda edizione, macaso didi colore in un reality italiano. “Rimasi là dentro un mese, mi percepivano come un intruso. Mi dicevano: ‘Uno come te che ci fa al Gf?’ Gli rispondevo: ‘Forse è il momento di portare un po’ di cultura’. Mi rimproveravano di essere accademicamente preparato”.del2: "Fui ilpercepito come un intruso, della tv mi stufai subito" pubblicato su TVBlog.it 28 ottobre 2018 ...