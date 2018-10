Martina | Pd | dice che il suo mandato è completato

X Factor 12 – Chi è Martina Attili? La sedicenne che ha stregato alle audition con la sua Cherofobia [VIDEO] : Martina Attili conquista pubblico e giuria di X Facto 12 con la sua ‘Cherofobia’: scopriamo insieme che cos’è questa particolare fobia legata alla paura di essere felici Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata delle audition di X Factor 2018. Tantissimi i candidati che si sono presentati davanti alla giuria composta da Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento (solo per le audition) per ricevere ...