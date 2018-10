Martina : una Manovra per italiani non Ue : 18.38 "La Manovra è ingiusta e pericolosa per gli italiani.Va cambiata per i cittadini,prima che per Bruxelles.Non c'è nulla per il lavoro,le famiglie,imprese. E' un gigantesco macigno sul futuro del Paese". Così il segretario Pd,Martina. "Spendiamo per interessi sul debito più di quanto spendiamo in educazione",sottolinea. "Questa Manovra compromette i sacrifici degli italiani.Giocano con il fuoco,ma di mezzo non ci sono le loro carriere ...

Manovra : Martina - condono è vergogna : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il condono fiscale inserito nella Manovra dal Governo "è una vergogna". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa con i capogruppo del Pd Andrea ...

Martina : manovra iniqua - il condono è una vergogna : La manovra licenziata dal governo è "pericolosa e profondamente ingiusta per gli italiani. È un atto irresponsabile, è una manovra per gli evasori e per il lavoro nero, che rischia di portare il paese fuori dall'euro". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, che ha definito "una vergogna il condono per gli evasori. Abbiamo recuperato 20 miliardi dall'evasione fiscale, loro ...

Manovra - Martina : zero per giovani - lavoro : 13.24 "Nella legge di Bilancio zero per lavoro, giovani, imprese, scuola. Stangata per le famiglie e condono per gli evasori. Tanti debiti in più. Una coppia con uno stipendio, un figlio e un mutuo avrà solo l'aumento della rata". Lo scrive su twitter Maurizio Martina, segretario del Partito democratico.

Manovra : Martina - in def aumento tasse : ANSA, - ROMA, 5 OTT - "Più tasse per tutti. La pressione fiscale secondo il Def presentato da Lega e Cinque Stelle l'anno prossimo aumenterà. #capolavoro". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, ...

Def - Martina - Pd - : 'Manovra profondamente ingiusta - si dimentica Sud' : "Questa Manovra è profondamente ingiusta. Spende miliardi di euro senza avere in testa le imprese e le famiglie". Lo ha detto il segretario del Pd , Maurizio Martina , sottolineando che "il Sud ne ...

Manovra - Martina : 'Giudizio del Pd su Tria totalmente negativo' : "Sul ministro Tria il giudizio è totalmente negativo". Lo ha detto il segretario dem, Maurizio Martina, illustrando la contro-Manovra del Pd. "Di fronte a un ministro che non riesce a stabilire un ...

Manovra - Martina - Pd - : scandaloso non ci sia ancora testo del Def : Roma, 4 ott. , askanews, - "A sette giorni dalla festa di Di Maio sul balcone di palazzo Chigi non c'è ancora il testo del Def: questo è scandaloso e da la misura del livello di approssimazione del ...

Martina : contrastare manovra pericolosa per gli italiani : Roma, 1 ott., askanews, - 'Condono per gli evasori, debiti per i giovani, niente alle famiglie, niente alle imprese, rischio di tagli alla sanità e al sociale: è una manovra pericolosa per gli ...

Martina : 'Da manovra del popolo a truffa del popolo' : 'Abbiamo ministri che anziché fare i servitori dello Stato, fanno i piromani, incendiano', con queste parole il segretario del Pd, Maurizio Martina, chiude la manifestazione a piazza del popolo. '...

Martina (PD) : "Manovra scarica deficit sui giovani" : La maggioranza di governo esulta per la manovra, l’opposizione insorge. Durissimo il commento da parte di Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico che ospite questa mattina di "Circo Massimo" su Radio Capital ha dichiarato: "Io non capisco come un ministro che ha detto cose precise, oggi possa incassare quello che è stato annunciato senza dire nulla". Secondo l’ex ministro di centrosinistra, la cosiddetta “manovra del popolo” ...

Manovra - Martina : 'Pd in piazza - Paese a rischio' : 'Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi ...