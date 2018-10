Marsiglia-PSG 0-0 | risultato e diretta live

Marsiglia -PSG : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Marsiglia-PSG , 11ª giornata Ligue 1 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Probabili formazioni Marsiglia-Psg - Ligue 1 28-10-2018 : L’Olympique Marsiglia tenta l’impresa fino ad ora non ancora riuscita a nessuna squadra in Ligue 1: fermare il Paris Saint-Germain. L’OM allenato da Rudi Garcia si presenta a questo appuntamento con un ritardo di 11 punti dalla capolista parigina e occupa attualmente il terzo posto in classifica in compagnia del Montpellier. Reduce dal pesante 1-3 casalingo subito in Europa League contro la Lazio, con rete della bandiera ...