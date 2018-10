Mario Tozzi | Non è la pioggia a causare danni Con asfalto e cemento abbiamo creato

huffingtonpost

(Di domenica 28 ottobre 2018) "Quando piove così tanto non dobbiamo guardare il cielo e le nuvole. Dobbiamo guardare quello che succede a terra". Il problema, quando si verificano fenomeni di maltempo, infatti, secondo il geologo, non è la quantità d'acqua che cade, ma il modo in cui reagisce il terreno. E il suolo, in Italia, è stato maltrattato per troppo tempo: "Noile nostre colpe. Con l'e ilil rischio dove prima non c'era", spiega ad HuffPost.In queste ore assistiamo all'allarme maltempo in tutta Italia. È davvero un fenomeno di portata eccezionale o i problemi sono altri?Quelle che si chiamano impropriamente bombe d'acqua sono diventate frequenti in Italia dal 1996. Cade molta più acqua in poco tempo. Prima le precipitazioni erano più distribuite. C'è da dire, però, che l'emergenza è a ...