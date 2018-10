Marco Carta | Domenica Live annuncia in esclusiva | la sua omosessualità VIDEO

Marco Carta a Domenica Live : "Sono gay" (VIDEO) : Marco Carta, ospite oggi, 28 ottobre 2018, a Domenica Live, ha deciso di raccontare, per la prima volta, una decisione importante sulla propria vita privata: Oggi sono molto emozionato. Le cose belle spesso spaventano. Si ha paura ad essere felice. Essere liberi è impagabile. Le mie omissioni, il mio silenzio del passato erano da rispettare. Marco Carta: 'Le voci sulla mia presunta ...

Il coming out di Marco Carta con il singolo Una Foto Di Me e Di Te e il riferimento a Tiziano Ferro : Il coming out di Marco Carta arriva con il singolo Una Foto Di Me e Di Te, disponibile da domani, lunedì 29 ottobre, in digital download e in free streaming. Ospite di Domenica Live, a Barbara D'Urso Marco Carta racconta per la prima volta il suo bacio ad un uomo e con tranquillità ammette di essere omosessuale. "Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amavo", racconta il cantante, ormai libero di quel peso che ha ...

Marco Carta rifiuta il Torneo di Tale e Quale Show e va a Domenica Live : Tale e Quale Show – Il Torneo: Marco Carta non ci sarà Un’altra edizione di Tale e Quale Show si è conclusa venerdì 26 ottobre con la proclamazione di Antonio Mezzancella come vincitore del varietà cult di Rai1. Dalla prossima settimana Carlo Conti tornerà con il Torneo di Tale e Quale Show, ovvero la gara tra i campioni che vedrà i migliori protagonisti dell’edizione 2017 sfidare quelli del 2018. Saranno Roberta Bonanno, ...

Roberta Bonanno e Marco Carta : scontro in vista a Tale e Quale Show? : Tale e Quale Show: Roberta Bonanno sfida di nuovo Marco Carta? Roberto Bonanno è una delle concorrenti rivelazione di questa nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma che vede i personaggi del piccolo schermo imitare i grandi della musica nostrana e non. Questa sera, sul palcoscenico di Rai 1, si è esibita in una perfetta imitazione di Mina, tanto da ricevere una standing ovation da parte del pubblico presente in sala. Stasera, tra ...

Marco Cartasegna : "Soleil? Una delle storie più importanti della mia vita. Voglio parlare di attualità e politica" : Marco Cartasegna a ComingSoon: l'ex protagonista di Uomini e Donne si rivela ai microfoni del sito, parlando della sua esperienza televisiva al dating show di Canale 5, della sua relazione con Soleil Sorge, dei suoi progetti futuri e delle sue passioni, come quella che nutre nei confronti dello sport: Mi annoio facilmente, quindi cerco di fare più cose diverse possibili. La mia passione è sempre stata lo sport, lo sport è sempre stata la ...

