Marco carta confessa | Sono gay e innamorato

Domenica Live - Marco carta fa coming out : “Volevo liberare la mia anima e il mio corpo”. E domani esce il singolo : “Marco Carta è innamorato e non vuole nasconderlo più”. Il cantante sardo è stato presentato con queste parole nello studio del contenitore Domenicale di Barbara d’Urso, su Canale 5, dove ha appena fatto coming out facendo sapere a tutti di avere un compagno al suo fianco. Un’omosessualità finora sempre celata e smentita: “Le mie omissioni e il mio silenzio del passato erano da rispettare. Non dovrebbe esserci niente da dire, ...

Il coming out di Marco carta con il singolo Una Foto Di Me e Di Te e il riferimento a Tiziano Ferro : Il coming out di Marco Carta arriva con il singolo Una Foto Di Me e Di Te, disponibile da domani, lunedì 29 ottobre, in digital download e in free streaming. Ospite di Domenica Live, a Barbara D'Urso Marco Carta racconta per la prima volta il suo bacio ad un uomo e con tranquillità ammette di essere omosessuale. "Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amavo", racconta il cantante, ormai libero di quel peso che ha ...

Marco carta a Domenica Live/ Dopo la rinuncia a Tale e Quale Show nuova intervista con Barbara d’Urso : Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d'Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l'artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:39:00 GMT)

Marco carta rifiuta il Torneo di Tale e Quale Show e va a Domenica Live : Tale e Quale Show – Il Torneo: Marco Carta non ci sarà Un’altra edizione di Tale e Quale Show si è conclusa venerdì 26 ottobre con la proclamazione di Antonio Mezzancella come vincitore del varietà cult di Rai1. Dalla prossima settimana Carlo Conti tornerà con il Torneo di Tale e Quale Show, ovvero la gara tra i campioni che vedrà i migliori protagonisti dell’edizione 2017 sfidare quelli del 2018. Saranno Roberta Bonanno, ...

Marco carta non partecipa al torneo di Tale e Quale Show 2018/ Perché? L'annuncio in diretta di Carlo Conti : Marco Carta ha deciso di non partecipare al torneo di Tale e Quale Show 2018. Il vincitore della scorsa edizione "Ha rinunciato per alcuni impegni", svela Carlo Conti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:22:00 GMT)