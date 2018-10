Maratona Venezia 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di domenica 28 ottobre 2018) Oggi domenica 28 ottobre si corre ladi, una delle 42 km più importanti su suolo italiano che si districa per le strade del capoluogo veneto. Si preannunciasempre grande spettacolo e una ricca partecipazione che confermerà la caratura della prova lagunare: partenza a Stra (comune alle porte di) e arrivo in città presso la Riva Sette Martiri, nel centro storico dicon panoramica sulla Laguna. La grande stella ai blocchi di partenza sarà il giapponese Yuki Kawauchi, l’uomo capace di vincere a Boston pochi mesi fa in condizioni meteo proibitive e che punta a correre 100 maratone sotto le 2h20 (quella di domenica sarà la sua 87esima in carriera, la decima da inizio anno). Il nipponico si cimenterà per la prima volta con l’esigente tracciato lagunare e se la dovrà vedere con fortissimi africani: il migliore accreditato è il keniano ...