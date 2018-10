Manovra | prove di tregua Salvini-Di Maio Pronto muro a difesa delle banche

La Manovra sul tavolo dell'Ue - Juncker chiama Conte : prove di dialogo : «Non c'è fretta e non spetta ai capi di Stato e di governo valutare i budget degli altri stati». La telefonata a palazzo Chigi promessa in mattinata, Jean Claude Juncker la fa...

Meloni : Manovra tradisce Nord e Sud - proveremo a cambiarla : Milano, askanews, - "Fdi proverà a cambiare in Parlamento questa manovra, per noi oggi non va bene. Viene tradito il Nord produttivo che chiedeva meno tasse e meno Stato, viene tradito il Sud al quale ...

Di Maio : “Approveremo la Manovra - tagli a pensioni d’oro i soldi ci sono! Reddito solo per italiani” : Di Maio nel salotto di “Domenica Live”, chiarisce che il Reddito di cittadinanza, “finché non abbiamo la regolazione dei flussi, si rivolge solo agli italiani” “Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell’Italia”. Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio. “Per la prima volta – sottolinea ...

Manovra - Borghi 'Fake news sull incontro con gli investitori'. La replica di Repubblica 'Ci sono le prove' : Parla di 'Fake news' Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, leghista e teorico dell'uscita dall'euro. È la sua replica all'articolo con cui Claudio Tito, su Repubblica , ...

Manovra : Di Maio - nel 2019 Deficit/Pil a 2 - 4% e poi proveremo ad abbassarlo : l rapporto Deficit/Pil resta al 2,4% 'sicuramente per il 2019', 'per il '2020 e il 2021 stiamo vedendo di accelerare l'abbassamento del rapporto con un intervento massiccio di tagli agli sprechi, di ...