Manovra | governo pronto a offrire alla Ue un abbassamento del rapporto deficit Pil

Pensioni e Manovra - il Governo non torna indietro su Quota 100 e reddito di cittadinanza : Dopo l'arrivo del nuovo giudizio di rating ad opera di Standard & Poor's non si sono fatte attendere le reazioni del Governo. Il parere espresso dall'agenzia di rating sembra essere stato accolto in modo positivo, ma l'esecutivo giallo - verde ha comunque confermato di voler andare avanti sulla riforma delle Pensioni e sul reddito di cittadinanza indipendentemente dall'opinione dei tecnici internazionali. D'altra parte, questi ultimi ...

Manovra - il retroscena : Mario Draghi e il colloquio con il governo e Paolo Savona sul rischio spread : Lo stesso Mario Draghi ne aveva parlato in tempi non sospetti con Paolo Savona , e non con il ministro dell'Economia Giovanni Tria ,. Al ministro italiano per gli Affari europei, aveva illustrato i ...

Una Manovra bis a giugno : l'offerta del governo all'Unione Europea : Il premier, con i ministri dell'Economia e degli Esteri Tria e Moavero, sta cercando una mediazione che permetta a governo e Commissione di salvare la faccia riuscendo a far calare lo spread sotto ...

Manovra : Di Maio - S&P non ha declassato l'Italia - Governo è unito e non arretra : "Standard and Poor's non ha declassato l'Italia, siccome purtroppo bisogna leggere il negativo anche dove non c'è stamattina tutti dicono che ha mazzolato l'Italia. Deve essere ben chiara una cosa, invece, questo Governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota cento per mandare in pensione le persone. Tenete presente ...

Manovra - Di Maio : S&P non ci ha declassato - governo non arretra : Roma, 27 ott., askanews, - 'Standard and Poor non non ci ha neanche declassato ma bisogna leggere sempre le cose in negativo anche dove non c'è il negativo. Deve essere ben chiaro che il governo non ...

Da S&P cartellino giallo al governo italiano : la Manovra va cambiata : ...- tranne che per il previsto aumento degli investimenti pubblici - soprattutto dal momento che non sembrano esserci ulteriori riforme strutturali in grado di aumentare la crescita dell'economia'. L'...

Ua Manovra bis a giugno : l'offerta del governo all'Ue dopo la bocciatura : Azzerato il confine tra manovra di bilancio e manovre politiche, incassato un nuovo giudizio negativo, Di Maio e Salvini fanno a gare a chi alzerà per primo il piede...

Con la Manovra - il cappio si stringe attorno al governo : Prima Mattarella, poi Draghi dalla Bce, mentre dalla Commissione Ue arriva la bocciatura della Manovra: tutti contro il governo Conte e la sua politica economica. Lo stanno avvertendo che così facendo diventa una minaccia all'eurozona. Ma è possibile che Salvini e Di Maio stessi mirino alla crisi per andare al voto anticipato. Lo scetticismo ...

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la Manovra frenerà la crescita» Una (mezza) buona notizia per il governo : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Manovra - Tajani : “Distrugge i risparmi degli italiani. Governo è immorale - mi auguro finisca prima possibile” : “Questa Manovra economica distrugge i pochi risparmi degli italiani”, lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Foligno per partecipare alla conferenza su Etica ed Economia di Nemetria. “Da dopo le elezioni – ha aggiunto – sono stati bruciati 300 miliardi. E se la Borsa continua a crollare e lo spread a salire – ha concluso Tajani – la colpa è solo di questo ...

Governo M5S-Lega incassa sostegno Trump su Manovra. Draghi sotto attacco - le critiche di Savona e Bagnai : Il primo ministro sta lavorando duramente per l'economia italiana e avrà successo !". E' da questo secondo tweet che trapelerebbe l'appoggio dell'amministrazione Usa alla manovra del Governo M5S-Lega ...

Pensioni anticipate - il Governo conferma quota 100 e rinvia una Manovra identica all'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

