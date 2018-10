Maltempo Vicenza | stato di attenzione per criticità tra lunedì e martedì

meteoweb.eu

: #28ottobre #maltempo #Vicenza Si posano le paratie al ponte degli Angeli per prepararsi all'eventuale salita del li… - TgrVeneto : #28ottobre #maltempo #Vicenza Si posano le paratie al ponte degli Angeli per prepararsi all'eventuale salita del li… - TgrVeneto : #Maltempo #Veneto Domani #29ottobre e martedì #30ottobre a #Vicenza e provincia chiuse tutte le scuole di ogni ordi… - Ilovevaldagno : Allerta maltempo Lunedì e martedì scuole chiuse -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Domenica di fortein tutta Italia: tra le zone maggiormente colpite il Nord Est, dove è stata dichiarata allerta rossa. L’ondata diche sta interessando in particolare il Veneto colpirà anche il Vicentino in particolare tra, quando è previsto un consistente aumento del livello dei fiumi e il conseguente rischio di allagamenti. Per questo motivo il sindaco Francesco Rucco ha convocato questa mattina nella sede di Aim a San Biagio una prima riunione con il vicesindaco Matteo Tosetto, tecnici e funzionari del Coc, Centro operativo comunale, per fare il punto sulla situazione, istituendo un presidio permanente (Coc ristretto) della protezione civile comunale con il compito di monitorare l’evoluzione del fenomeno in stretto contatto con la Prefettura. Per quanto riguarda la città l’ultimo modello previsionale diffuso dalla Regione ...