Maltempo Veneto | laghi di montagna pronti per la laminazione delle piene

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Liguria e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo - allerta rossa in Friuli e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo : allerta nubifragi in Veneto e Friuli | Roma sarà colpita - domani rischi in Liguria : Un'ondata di Maltempo sta investendo gran parte della Penisola. Piogge intense e strade chiuse in Veneto e Lombardia, allagamenti in varie zone della Liguria, alberi caduti a Roma. Lunedì peggiora soprattutto in Liguria, dove è stata diramata l'allerta rossa

Allarme Maltempo in tutta Italia - situazione critica in Veneto e Friuli. In Liguria allerta rossa per la pioggia : Allarme maltempo in molte zone d'Italia. Su quasi tutta la Liguria domani, 29 ottobre, ci sarà l'allerta rossa. Scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è ...

Maltempo Veneto : decisa chiusura del by pass del cantiere del Ponte della Priula (TV) : Alla luce di quanto emerso nella mattinata di lavori dell’Unità di Crisi istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia, la Prefettura di Treviso ha disposto l’immediata chiusura del Ponte provvisorio, realizzato come by pass nell’ambito del cantiere per il rifacimento del Ponte della Priula, in provincia di Treviso: ne dà notizia la Protezione Civile della Regione Veneto. L'articolo Maltempo Veneto: decisa chiusura del by pass del cantiere ...

Maltempo Veneto - Zaia : è una “tempesta perfetta” - ma “vinceremo questa partita” : “Siamo di fronte alle condizioni della tempesta perfetta, quelle, per capirci, che determinarono l’alluvione del 2010, ma abbiamo messo in moto una macchina che ritengo efficiente e collaudata”. Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta seguendo il lavoro dell’Unità di Crisi da lui istituita per fronteggiare al meglio l’ondata di Maltempo che sta interessando il territorio. “Siamo anche di fronte al primo test importante ...

Maltempo Veneto - unità di crisi al lavoro : preoccupazione per Alto Vicentino - Dolomiti meridionali e Tagliamento : I bacini di Laminazione di Trissino, Caldogno e Colombaretta, realizzati dopo l’alluvione del 2010 sono pronti ad essere attivati immediatamente in caso di necessità. La notizia è stata data nel corso dei lavori della speciale unità di crisi, istituita dal presidente della Regione Luca Zaia, e coordinata dall’Assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, che da stamattina è riunita nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera per seguire ...

Maltempo Veneto : a Venezia l’acqua alta tocca i 115-120 cm : Tra 115 cm e 120 cm per le aree sottovento il livello di acqua alta raggiunto in laguna a Venezia: lo ha reso noto il Centro previsioni e segnalazioni del Comune. La marea rimarrà su valori elevati almeno fino alle 14:30. Domani atteso un picco di 135 cm alle 14:05, seguito martedì da un altro uguale. L'articolo Maltempo Veneto: a Venezia l’acqua alta tocca i 115-120 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Veneto : fiumi in piena - frane e smottamenti nel bellunese : Come vi abbiamo poc'anzi illustrato in questo articolo, si fa via via più pesante la situazione sulle aree montuose e pedemontane del Nord-Est, fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si stanno...

Maltempo Veneto : chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza) : E’ chiuso al passaggio pedonale il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza): lo ha comunicato all’ANSA il comando di Polizia locale. La misura si è resa necessaria a causa del fiume Brenta, che ha superato la soglia idrometrica, abbassata cautelativamente a 150 metri cubi al secondo, corrispondente all’altezza del fiume di 1,55 metri, come previsto da un’ordinanza emessa dall’amministrazione nei giorni scorsi. Il ...

Maltempo Veneto : insediata speciale unità di crisi della Regione : Si è insediata questa mattina nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ed è pienamente operativa, la speciale unità di crisi, istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto, e di assumere le eventuali decisioni necessarie, l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta interessando il Veneto. Ne fanno parte ...

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...

Maltempo : allarme nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli : Sono in arrivo giorni di forte Maltempo, con nubifragi e venti anche a 100 chilometri orari, che domani raggiungerà il suo apice. Al Nord e nelle regioni tirreniche le piogge potranno generare ...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : rischio alluvioni - allerta rossa in Veneto e Friuli : A causa di un vortice di bassa pressione che spinge verso l’Italia intensi venti carichi di umidità, le nostre regioni saranno colpite da intensi temporali che scaricheranno a terra massicci quantitativi di pioggia in poco tempo con pesante rischio di alluvione su molte aree del Paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico per alcune aree di Friuli Venezia Giulia e Veneto e allerta ...