Maltempo Umbria | vento forte | diversi interventi per danni

(Di domenica 28 ottobre 2018) Ilha provocatoin gran parte dell’nelle scorse ore: numerosi glidei vigili del fuoco in gran parte della regione, soprattutto per le conseguenze del. Le squadre di pompieri sono intervenute in provincia di Perugia per rami e piante cadute sulle strade. A Terni una pianta è crollata su un muro di recinzione della Polimer, abbattendone un tratto. Non si segnalano feriti. L'articoloperMeteo Web.