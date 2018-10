Maltempo | strada chiusa e incidenti nel Comasco

Maltempo : cede strada - domani scuole chiuse Vilminore Scalve Paese del Bergamasco : Il sindaco di Vilminore di Scalve, Pietro Orrù, ha disposto stasera la chiusura delle scuole del comune per domani in seguito a uno smottamento avvenuto sulla strada provinciale. La stessa strada e’ stata chiusa per via del cedimento, che ha interessato un muro di contenimento della strada, che e’ crollato con parte della carreggiata. Nessuno e’ rimasto ferito. L’episodio nella frazione Oltrepovo. A Ponte Nossa, sempre ...

Maltempo Calabria - situazione critica nel reggino : strada chiusa al traffico per una frana : Il Maltempo che sta flagellando la Calabria non da tregua. La situazione in alcuni comuni è drammatica. Il sindaco di Cinquefrondi, nel reggino, ha chiesto ai cittadini di non percorrere le strade adiacenti al Fiume Sciarapotamo. “Si informa, inoltre – si legge sulla pagina Facebook del comune -, che a causa di un crollo la strada di Contrada Gunnari è stata chiusa al traffico. Stiamo monitorando il tutto in collaborazione con le ...

Maltempo : riaperta la strada della statale Alemagna dopo la frana : A Carbonin, tra Dobbiaco e Cortina, la strada statale Alemagna e’ stata riaperta al traffico dopo una frana. Lo comunica la Centrale viabilita’ di Bolzano. L'articolo Maltempo: riaperta la strada della statale Alemagna dopo la frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino Alto Adige : neve sul passo dello Stelvio - chiusa strada statale : Come previsto dal bollettino meteo che in Trentino Alto Adige ha annunciato piogge intense e neve fino a 2.000 e 2.500 metri, nevica sul passo dello Stelvio: di conseguenze è stata chiusa la strada statale. Chiusura invernale per il passo Rombo da Belprato in poi. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: neve sul passo dello Stelvio, chiusa strada statale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : strada chiusa a Rossano - disposti sopralluoghi : Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Mario Oliverio, appresa la notizia della chiusura al transito della importante via di accesso al Centro Storico di Rossano in conseguenza di una frana che ha coinvolto una galleria paramassi di competenza comunale, in considerazione del grave disagio arrecato alla popolazione, ha disposto un immediato sopralluogo dei tecnici regionali al fine di valutare i più opportuni ed immediati interventi ...

Maltempo - pericolo di ghiaccio : chiusa la strada in Valtellina : Il crollo delle temperature in Valtellina e Valchiavenna ha imposto la chiusura di un’importante via di collegamento fra la provincia di Sondrio e quella di Brescia. Il clima rigido in quota rende il fondo stradale della strada provinciale numero 29, che conduce al passo del Gavia, non percorribile in condizioni di sicurezza, per la possibile formazione di lastroni di ghiaccio, spingendo cosi’ l’amministrazione provinciale di ...

Maltempo - pericolo di ghiaccio : chiusa la strada in Valtellina : Il crollo delle temperature in Valtellina e Valchiavenna ha imposto la chiusura di un’importante via di collegamento fra la provincia di Sondrio e quella di Brescia. Il clima rigido in quota rende il fondo stradale della strada provinciale numero 29, che conduce al passo del Gavia, non percorribile in condizioni di sicurezza, per la possibile formazione di lastroni di ghiaccio, spingendo cosi’ l’amministrazione provinciale di ...

Maltempo su Pescara il Sindaco chiude le scuole - ma molti studenti erano già in strada : Pescara - scuole chiuse oggi a Pescara per Maltempo. «A causa delle copiose piogge che si stanno abbattendo sulla città, del previsto peggioramento delle condizioni meteo e dei disagi che tale situazione arreca alla circolazione di diverse zone cittadine, il Sindaco Marco Alessandrini si prepara a firmare l'ordinanza di sospensione della didattica». È quanto pubblicato poco prima delle 8 sul sito e sulla pagina Facebook ...

Incidente stradale a Butera a causa del Maltempo - due feriti : Traffico provvisoriamente sulla statale 626 "Della Valle del Salso", all'altezza di Butera , Caltanissetta, , per un Incidente che ha coinvolto frontalmente due autovetture, nelle ore in cui la ...

Maltempo Sicilia : incidente stradale in provincia di Caltanissetta - 2 feriti : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse ore, il traffico è provvisoriamente chiuso sulla SS626 “Della Valle del Salso”, all’altezza di Butera (Caltanissetta), per un incidente che ha coinvolto frontalmente due auto: due persone sono rimaste ferite. Sul posto squadre Anas e di soccorso. L'articolo Maltempo Sicilia: incidente stradale in provincia di Caltanissetta, 2 feriti sembra essere il ...

Maltempo Catania - avvallamento del manto stradale : strada chiusa : La presenza di un avvallamento sia ai margini laterali che in corrispondenza dello spartitraffico centrale probabilmente provocato dall’erosione da acqua piovana del terrapieno sottostante la sede stradale, ha obbligato i tecnici della protezione civile del Comune di Catania a chiudere al traffico a scopo precauzionale via Carmelo Rosano, strada antistante il viadotto torrente Acquicella/Acquasanta nei pressi di via Palermo. Lunedi’ ...

Maltempo in Basilicata e nel materano : fiumi di fango sulla strada provinciale Cavonica [VIDEO] : Situazione difficile in alcune zone della?Basilicata dove le piogge persistenti e intense degli ultimi due giorni hanno provocato ingenti allagamenti e disagi.? Particolarmente critica la...

Maltempo Sardegna : riapre domani la strada statale 195 : riapre domani pomeriggio la statale 195 Sulcitana da Cagliari a Capoterra, chiusa per crolli in più punti a seguito dei nubifragi che hanno colpito il sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. Lo annuncia l’Anas. Lavori a tempo di record per i tecnici dell’Anas e impegno mantenuto da parte dei vertici dell’ente. La statale riapre al traffico domani dopo che sono stati ripristinati i punti in cui l’asfalto aveva ceduto ...

Maltempo Calabria : chiusa la strada verso la frazione di Motta San Giovanni : Il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale che da Valanidi conduce al centro del reggino. Le intense precipitazioni che stanno interessando il territorio comunale, infatti, hanno causato un movimento franoso tale, è scritto in una nota del Comune, “da impedire a chi percorre la strada da Valanidi di raggiungere il centro abitato di ...