Maltempo | situazione sempre più difficile a Genova | famiglie sfollate Il governatore

Maltempo a Reggio Calabria - nuova riunione serale in Prefettura per monitorare la situazione : tante criticità : Nella serata di oggi si è tenuta, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria (la sede della Prefettura), una ulteriore riunione di Protezione civile per le criticità determinatesi sul territorio per il Maltempo, che sta tuttora imperversando. Alla riunione hanno preso parte i Rappresentanti di alcuni Comuni che hanno attivato il COC, quali Reggio Calabria e Villa San Giovanni; inoltre, sono intervenuti i Rappresentanti della Protezione ...

Maltempo Calabria - situazione critica nel reggino : strada chiusa al traffico per una frana : Il Maltempo che sta flagellando la Calabria non da tregua. La situazione in alcuni comuni è drammatica. Il sindaco di Cinquefrondi, nel reggino, ha chiesto ai cittadini di non percorrere le strade adiacenti al Fiume Sciarapotamo. “Si informa, inoltre – si legge sulla pagina Facebook del comune -, che a causa di un crollo la strada di Contrada Gunnari è stata chiusa al traffico. Stiamo monitorando il tutto in collaborazione con le ...

Maltempo - situazione drammatica in Calabria : nuova disastrosa alluvione sulla Jonica - oltre 300mm di pioggia [LIVE] : situazione critica nella Calabria Jonica, dove continua a diluviare senza sosta dalla scorsa notte. I parziali pluviometrici giornalieri sono impressionanti tra crotonese e cosentino con 324mm di pioggia caduti oggi a Mesoraca, 302mm a Petilia Policastro, 235mm a Pagliarelle, 221mm a Cotronei, 157mm a Cerenzia, 79mm a Cariati. Proprio sulla costa la situazione è critica: il Maltempo ha provocato l’allagamento della linea ferroviaria e ...

Maltempo - Allerta Meteo livello 3 in provincia di Reggio Calabria : situazione critica in Aspromonte - “non uscite di casa e recatevi ai piani alti” : Piove in modo pesantissimo sulla provincia di Reggio Calabria: un nuovo nubifragio è in atto anche in città, mentre in Aspromonte la pioggia cade torrenziale con 176mm al Passo della Limina, 171mm ad Antonimina, 142mm a San Luca, 125mm a Gambarie d’Aspromonte. Pochi minuti fa la protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di “Allerta Meteo livello 3” per Siderno, Locride (Grotteria, Agnana e Canolo), Piana di Gioia Tauro ...

Allarme Maltempo in tutta Italia - situazione critica in Veneto e Friuli. In Liguria allerta rossa per la pioggia : Allarme maltempo in molte zone d'Italia. Su quasi tutta la Liguria domani, 29 ottobre, ci sarà l'allerta rossa. Scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è ...

Maltempo - situazione drammatica a Reggio Calabria per la pioggia portata dallo scirocco : auto sommerse - attivato il COC [FOTO] : 1/9 ...

Maltempo Puglia - situazione critica nel Salento : oltre 200mm di pioggia da ieri - pesanti inondazioni : L’ondata di Maltempo delle scorse ore in Puglia, ha colpito in particolare il Salento, dove si registrano allagamenti di campagne, strade, scantinati e garage: situazione critica nei Comuni di Sogliano, Cutrofiano, Galatina, Alezio, Sannicola, Racale, Taviano, Matino, Ugento. A Galatone si sono registrati 178mm di pioggia, mentre a Galatina sono caduti 206mm di pioggia da ieri, tanto che il livello dell’acqua ha raggiunto il metro e ...

Maltempo - piogge torrenziali in Calabria : situazione critica nel cosentino jonico - le immagini in diretta da Corigliano : Imperversa il Maltempo in Calabria con forti piogge nella fascia jonica del cosentino, dove da ieri è stata lanciata l’allerta meteo massima con la criticità “rossa”. Le principali criticità si stanno registrando tra Rossano e Corigliano Calabro, dove sono già caduti oltre 120mm di pioggia e continua a diluviare. Completamente allagato il Lungomare di Schiavonea. L’intero territorio comunale dalle prime ore di questa ...

Maltempo : la situazione a Roma dopo la violenta grandinata [GALLERY] : 1/27 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Maltempo - ciclone nel basso Tirreno : piogge torrenziali e forti temporali al Sud - la situazione meteo in diretta : Continua ad imperversare il Maltempo al Sud Italia per il ciclone posizionato nel basso Tirreno: la pioggia cade in modo torrenziale su molte aree con locali violenti temporali. Tra le zone più colpite rimane l’Abruzzo costiero, dove Pescara ha superato i 250mm di pioggia dall’inizio del peggioramento, nel pomeriggio di ieri. Diluvia anche in Puglia, soprattutto nel Salento dove sono in atto da oggi pomeriggio temporali molto intensi ...

Maltempo Abruzzo - criticità a Pescara : il Comune attiva il Coc - “situazione sotto controllo” : Il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo, anche in considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione civile regionale: lo prevede l’apposita ordinanza firmata dal sindaco, Marco Alessandrini. Una seconda ordinanza dispone, a causa del perdurare delle basse temperature, la possibilità di accendere in ...

Maltempo - violenta bomba d’acqua e tornado a Capri : oltre 100mm di pioggia - situazione critica [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Situazione critica a Roma per il Maltempo : Il maltempo si è scatenato nella serata di domenica su Roma. Sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi

Maltempo in Sicilia - situazione drammatica a Piazza Armerina : auto travolte - domani scuole chiuse : Un violento nubifragio si e’ abbattuto a Piazza Armerina, nell’Ennese, con un ‘fiume’ di acqua, fango, massi e detriti ha invaso diversi quartieri. La violenza della pioggia ha fatto crollare il muro di una casa con tre persone che erano rimaste isolate nell’abitazione e che sono state salvate dai pompieri. Cinque famiglie sono state fatte evacuare per precauzione. Diverse auto sono state travolte. Una vettura ...