Maltempo Sicilia | nubifragio a Messina | allagamenti e alberi caduti | isolati abitanti in

Oggi c'è allerta meteo in tutta la Sicilia : Maltempo e caldo per lo scirocco : Dopo il caldo di questi giorni tornano i temporali e i forti venti. La protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico per la giornata di ...

Torna il Maltempo in Sicilia : allerta meteo arancione : La Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, domenica 28 ottobre, un'allerta meteo arancione in tuta l'isola. Temporali da Palermo a Ragusa

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di emergenza” : “Dichiareremo lo stato di emergenza“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente dalla ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : danneggiato “in modo significativo” il patrimonio archeologico monumentale : “A seguito degli eventi meteorologici verificatisi negli scorsi giorni nella Sicilia orientale – si legge in una nota della Regione – parte del patrimonio archeologico monumentale è stato danneggiato in maniera significativa. Molte delle zone monumentali e archeologiche colpite da alluvioni e straripamenti di fiumi, non sono ancora raggiungibili. Le squadre di tecnici inviate dalle Soprintendenze raggiungeranno nelle prossime ...

Emergenza Maltempo in Sicilia : l’on. Musumeci ringrazia l’Esercito : Il presidente della regione Sicilia, on. Nello Musumeci, oggi in visita nei comuni alluvionati della piana di Catania, ha incontrato i militari dell’Esercito che in questi giorni sono intervenuti per ripristinare la normalità. Il presidente Musumeci, oltre ad esprimere lusinghiere parole di plauso per quanto fatto dalle donne e dagli uomini della brigata “Aosta”, ha ringraziato a nome della Regione per l’impegno e il coraggio dimostrato. Da ...

Maltempo Sicilia : esteso lo stato di calamità anche a Enna e Alcamo : E’ stata dedicata, in massima parte, all’adozione di provvedimenti a tutela del territorio Siciliano la seduta della Giunta di governo convocata a Catania, nella sede della Regione, dal presidente Nello Musumeci. Una lunga riunione, alla quale ha partecipato anche il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti. In particolare, per quanto concerne il Maltempo di questi ultimi giorni, “la Giunta ha deciso di estendere ...

Maltempo Sicilia - frane nel Catanese : chiuso al transito un tratto della SP31 : chiuso al transito, con decorrenza immediata e a tempo indeterminato, il tratto della strada provinciale 31 dall’incrocio con la Sp 86 fino alla Sp 28/II poiché sono venute meno le condizioni di transitabilità, a causa di inondazioni, smottamenti e frane causati dal Maltempo dei giorni scorsi. E’ quanto prevede un’ordinanza dalla Città metropolitana di Catania. Il traffico veicolare e’ deviato, in entrambi i sensi di ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Indagine sul Genio Civile di Catania e Palermo” : “Nella gestione dell’Ufficio del Genio Civile di Catania emergono ipotesi di grave negligenza e di mala amministrazione, soprattutto in relazione alle omesse azioni preventive per la sicurezza degli alvei dei corsi d’acqua. Ho disposto un’immediata attività ispettiva affinché entro le prossime 24 ore vengano accertate le responsabilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo ...

Maltempo Sicilia - Copagri : “Aziende in ginocchio nel ragusano” : Il violento nubifragio e le piogge torrenziali che da giorni si stanno abbattendo sulla Sicilia, stretta nella morsa del Maltempo, stanno causando danni molto ingenti, ma ancora non quantificabili a causa del perdurare delle condizioni climatiche proibitive, al settore primario isolano. Lo sottolinea la federazione regionale della Copagri, spiegando sulla base di proprie rilevazioni che i danni maggiori per quanto riguarda il comparto agricolo ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria sulla Messina-Siracusa : E’ ripresa alle 18.55 la circolazione ferroviaria, nella stazione Catania Centrale, dove era sospesa dalle 17.50 per l’interruzione del sistema di alimentazione elettrica dei treni a causa del Maltempo. Alle 17.10, sempre per le forti perturbazioni in atto, la disconnessione della stazione Contesse aveva provocato anche un rallentamento al traffico ferroviario sulla linea Messina – Catania. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha ...

Maltempo Sicilia : temporale e grandinate nel Catanese - nessun danno : Nuovi temporali nella zona del Catanese negli ultimi giorni interessati da violente precipitazioni. La pioggia è caduta copiosa a Ramacca e a Raddusa ha anche grandinato. Secondo i primi accertamenti comunicati dai sindaci alla Protezione civile regionale non ci sarebbero danni a cose o persone. Per domani in Sicilia è stato lanciato una doppia allerta meteo, ‘gialla’ e ‘arancione’. L'articolo Maltempo Sicilia: temporale ...

Allerta meteo Sicilia : temporali e Maltempo per le prossime ore - criticità arancione : La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino di Allerta meteo gialla e arancione per domani sia per il rischio idrico sia per il rischio idro-geologico. Con riferimento alle precipitazioni, il Bollettino prevede “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o ...

Maltempo : vertice a Palazzo Chigi su Sicilia - Di Maio in Comuni alluvionati : Palermo, 22 ott. (AdnKronos) - Il vice premier Luigi Maio insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica sarà in Sicilia per un sopralluogo nei Comuni colpiti dall'alluvione di venerdì scorso e in quelli danneggiati dal sisma del 6 ottobre. Non solo. Il Governo è pronto a