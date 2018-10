Maltempo Sassari | infiltrazione d’acqua all’ospedale Santissima Annunziata

meteoweb.eu

(Di domenica 28 ottobre 2018) Questa notte, durante il forte temporale, unad’acqua provocata dalla rottura di un pluviale, interno alla facciata dell’ospedale, ha interessato tre stanze del reparto di Cardiochirurgia deldi. I tre pazienti che occupavano i locali interessati dall’sono stati prontamente spostati dal personale medico e infermieristico e ospitati in altre stanze del reparto che avevano la disponibilità dei posti letto. L’è stata notata intorno alla 1,30 di questa notte. Sul posto è intervenuta la squadra degli opari reperibili dell’ufficio tecnico dell’Aou. Contemporaneamente è arrivata in ospedale anche una squadra dei vigili del fuoco. Dalla prima ricognizione sarebbe emerso che a causa della rottura di un pluviale, che percorre l’intero edificio in un cavedio interno alla facciata ...