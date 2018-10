Maltempo Roma | albero cade su auto | un ferito

Maltempo Lazio : forte mareggiata sul litorale romano : Forti mareggiate si registrano da diverse ore sulla costa del litorale romano: situazione critica ad Ostia e a Fregene sud, ed al confine con Focene, area già soggetta a grave fenomeno erosivo. Alcuni stabilimenti balneari sono circondati dalle onde ed in alcuni casi l’acqua ha superato le barriere. Inoltre la mareggiata sta trascinando sugli arenili tanti i rifiuti, di ogni tipo. L'articolo Maltempo Lazio: forte mareggiata sul litorale ...

Maltempo - Lazio-Inter a rischio rinvio : i dettagli sull’allerta meteo a Roma : Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio a causa delle violente piogge che si stanno abbattendo su Roma nelle ultime ore Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio. La pioggia battente che ha investito Roma da diverse ore, sta causando diversi disagi nella capitale e sta ponendo dei dubbi sulla disputa della gara di domani all’Olimpico. Le condizioni di gioco potrebbero essere pessime ed inoltre anche la vendita dei biglietti va ...

Maltempo Roma : ramo pericolante vicino al Colosseo : A causa del Maltempo e di un ramo pericolante nei pressi dell’Arco di Costantino, vicino al Colosseo, è in corso a Roma un intervento dei vigili del fuoco: sul posto anche carabinieri della compagnia Centro e Polizia Locale. L'articolo Maltempo Roma: ramo pericolante vicino al Colosseo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Roma si prepara all’allerta : domani alle 08 apre il Centro Operativo Comunale : A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, alle ore 8,00 di domani mattina aprirà il Centro Operativo Comunale (Coc), deputato a coordinare gli interventi in vista delle eccezionali precipitazioni attese a partire dalla giornata di domani. L’apertura del Coc è stata decisa oggi nel corso di una riunione preparatoria nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale, a Porta Metronia, alla presenza ...

Maltempo - vento ribalta una gru vicino Roma : ferito operaio : Una piccola gru si e’ ribaltata a Civitavecchia, vicino Roma, probabilmente a causa del vento forte e un operaio e’ rimasto ferito. E’ accaduto in via Carlo Calisse: la gru era in azione per un intervento sulla facciata di un edificio, quando si e’ verificato l’incidente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Civitavecchia e 118. L’uomo che stava lavorando sulla gru, un romeno di 50 anni, ...

Maltempo Lazio : 120 interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e provincia : Dalle otto di stamattina i pompieri Romani hanno effettuato almeno 120 interventi e circa 20 in coda per le avverse condizioni meteo. Da segnalare le zone soprattutto il centro città, zona sud est Tiburtina tuscolana , Palmiro Togliatti , in provincia castelli Romani, Marino, Labico, Velletri. Possiamo affermare che almeno il 60 per cento della tipologia di interventi , si tratta di alberi caduti in strada e rami in imminente pericolo di caduta ...

Maltempo - nuova ondata di pioggia in arrivo a Roma : la Raggi convoca una riunione : “Il Campidoglio si prepara a fronteggiare l’ondata di Maltempo che, secondo le previsioni, dovrebbe interessare Roma nelle giornate di sabato e domenica. Alle 18,30 di oggi, nella sede della Protezione Civile Capitolina, è stata convocata dalla sindaca Virginia Raggi una riunione preparatoria per mettere a punto il sistema di interventi in caso di Maltempo”. Lo fa sapere il Campidoglio. “Sarà un ‘Pre-Coc’, in ...

Maltempo Emilia-Romagna : risarcimento dei danni - stanziati 2 milioni di euro : Con uno stanziamento di circa due milioni di euro prelevati dal fondo di riserva, la Regione Emilia-Romagna interviene in aiuto delle persone danneggiate dal Maltempo dello scorso dicembre (tra l’8 e il 15 dicembre 2017). Fondi che serviranno in primo luogo, 1 milione di euro, a risarcire i privati cittadini che a causa di allagamenti, piene dei corsi d’acqua, frane, vento forte, gelicidio ed erosione costiera, hanno perso l’automobile, la moto ...

Rienzi : in arrivo Maltempo su Roma - Codacons chiede prevenzione per strade : Roma – Non solo lo sciopero dei trasporti odierno. I cittadini Romani dovranno fare i conti con i disagi legati al maltempo che a partire da questa domenica e per tutta la prossima settimana interessera’ la Capitale. “Sono in arrivo nuovi allagamenti di strade e paralisi della circolazione a causa dei forti temporali che nelle prossime ore si abbatteranno su Roma- spiega il presidente Carlo Rienzi- Una previsione fin troppo ...

Roma. Rimandata la super domenica ecologica per allerta Maltempo : domenica 28 ottobre 2018 era in programma #VIALIBERA, iniziata a giugno e ripresa a settembre. Per tutta la giornata alcune

Maltempo : in arrivo in Emilia Romagna nuove misure per gli alluvionati : “Dopo aver anticipato, con una procedura inedita, 350mila euro di fondi regionali per far ripartire subito le piccole imprese danneggiate dall’alluvione dell’11 e 12 dicembre 2017 causata dall’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese e dopo aver ottenuto dal governo 5 milioni e 600mila euro per i rimborsi dei danni ai privati, la Regione Emilia-Romagna decide di ...

Maltempo Roma - la Raggi : “In campo oltre 90 operatori e 25 associazioni” : “oltre 90 operatori presenti su tutto il territorio, 25 organizzazioni di volontariato impegnate e un centinaio di interventi effettuati. E’ il bilancio della macchina operativa messa in campo a partire dalla notte scorsa, a seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo che ha interessato la città di Roma”. Così su Fb il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Dalle immagini si evince la straordinarietà dell’evento: ...

Maltempo Roma - Ama al lavoro : ripristinati i cassonetti rovesciati : Dalla serata di ieri squadre Ama sono al lavoro sul territorio a seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito la città, d’intesa con la Centrale Operativa Comunale(COC), in collaborazione con la Protezione Civile e la Polizia di Roma Capitale. Le forti precipitazioni unite alle raffiche di vento hanno causato in alcune zone (in particolare nel quadrante nord est della città) il rovesciamento dei cassonetti (specialmente ...