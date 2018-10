Maltempo | piogge torrenziali | vento e mare in tempesta In Calabria una barca a vela con

Maltempo Veneto : piogge intense in alcune zone - 203 mm nel Bellunese [DATI] : In seguito all’ondata di Maltempo in atto, si registrano in Veneto piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale. La Protezione civile regionale rende noto che si è trattato di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale: in alcuni casi i fenomeni sono risultati di forte intensità, in particolare tra l’1 e le 2 di notte a Col di Pra’ (circa 19 mm) ...

Maltempo - tre giorni di vento e piogge forti : rischio nubifragi - allerta rossa in Veneto : I temporali interesseranno la penisola fino a lunedì. La situazione peggiorerà ancora, soprattutto su Liguria e Lazio. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi"

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e vento forte - dissesti e alberi caduti [VIDEO] : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia rende noto che, a causa delle forti piogge, si registrano in queste ore dissesti idrogeologici nei comuni di Ovaro, Sauris e Forni Avoltri. Alla centrale operativa sono giunte anche segnalazioni di alberi caduti per il forte vento a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine). A causa dell’ondata di Maltempo ieri la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo ...

Maltempo : intense piogge in Liguria e Triveneto - si ingrossa lo Stura a Genova - previsioni : Rapido peggioramento del tempo, piove intensamente in Liguria, preoccupa lo Stura a Genova. Maltempo / Un vasto vortice di bassa pressione sta prendendo vita nel Mediterraneo occidentale e sarà...

Maltempo - piogge e burrasca.Apice lunedì : 21.12 Al via una fase di forte Maltempo con rischio di nubifragi,venti burrascosi e mareggiate,che avrà il suo apice lunedì Oggi il Maltempo è concentrato sull'alta Toscana e buona parte del nord, con piogge più intense con il passare delle ore. Da domani la situazione peggiorerà anche a sud e isole,con rovesci su Campania,Calabria ionica,Sicilia orientale e meridionale e Sardegna. Venti forti, con raffiche oltre gli 80 km/h. lunedì possibili ...

Maltempo : piogge in Fvg - allerta rossa : ANSA, - TRIESTE, 27 OTT - Si è trasformata da 'arancione' a 'rossa' l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Fvg per rischio idrogeologico in alcune aree della regione - tra le province di ...

Maltempo - ALLERTA METEO ROSSA IN VENETO/ Ultime notizie : tuoni e fulmini sulla Liguria - piogge in Lombardia : Temporali, ALLERTA gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, MALTEMPO anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte Maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte Maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Maltempo e piogge autunnali in arrivo per il fine settimana : Nel prossimo fine settimana appare ormai assodato l'affondo di una vasta saccatura artica dalla Scandinavia verso l'Europa centro-occidentale. L'anticiclone batterà ritirata in pieno Atlantico favorendo lungo il suo bordo destro la discesa di aria fredda di matrice artica addirittura sin verso Mediterraneo occidentale e Nord Africa. Un simile affondo richiamerà intense correnti di Libeccio sull'Italia, molto umide e instabili, entro le ...

Maltempo Calabria - piogge torrenziali e allagamenti a Crotone : “Non uscite di casa - salite ai piani alti” [VIDEO] : La fase di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Calabria sta creando danni e disagi anche a Crotone: si segnalano allagamenti e conseguenze sulla viabilità. “Al fine di agevolare il lavoro di Protezione Civile che si sta effettuando a cura degli uomini del Centro Operativo Comunale si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti“: è l’appello dell’Amministrazione comunale. “Si invita la ...

Maltempo - piogge torrenziali in Calabria : situazione critica nel cosentino jonico - le immagini in diretta da Corigliano : Imperversa il Maltempo in Calabria con forti piogge nella fascia jonica del cosentino, dove da ieri è stata lanciata l’allerta meteo massima con la criticità “rossa”. Le principali criticità si stanno registrando tra Rossano e Corigliano Calabro, dove sono già caduti oltre 120mm di pioggia e continua a diluviare. Completamente allagato il Lungomare di Schiavonea. L’intero territorio comunale dalle prime ore di questa ...

Maltempo Calabria : piogge e allagamenti nel Cosentino - Vigili del Fuoco al lavoro : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle scorse ore soprattutto la fascia ionica cosentina in Calabria, per la quale ieri era stata diffusa l’allerta meteo codice “rosso“, sta provocando disagi nel Comune di Corigliano–Rossano: allagate le località Toscano e Vespucci. Numerose le richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per soccorrere invalidi o anziani, impossibilitati a lasciare le ...