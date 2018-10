Maltempo | piogge torrenziali anche al Centro Sud | esonda il fiume Melfa in provincia di

Maltempo - situazione sempre più difficile a Genova : famiglie sfollate. Il governatore Toti : “preoccupati per piogge e mareggiate” : Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione. “Nelle prossime 24 in Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che puo’ essere una delle piu’ potenti degli ultimi anni. La concomitanza ...

Maltempo - violente piogge in Umbria : vigili del fuoco al lavoro : Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in quasi tutta l’Umbria per il Maltempo. La situazione non presenta comunque particolari criticita’ o problemi per le persone. Diversi allagamenti sono stati segnalati nella zona di Spoleto, rami e piante caduti invece tra Foligno, Assisi, Perugia, Todi. Tre gli incidenti stradali, tutti non gravi. A Villa di Magione una vettura ha colpito una colonnina del metano provocando la ...

Maltempo : in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le forti piogge delle ultime ore : L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla ...

Maltempo - piogge intense in Calabria : vertice in prefettura a Reggio Calabria - lavori sulle strade : Forte Maltempo in Italia, con piogge e vento forte che stanno sferzando da Nord a Sud. Tra le regioni maggiormente colpite anche la Calabria: riunione in prefettura a Reggio Calabria finalizzata alla individuazione di tempestive soluzioni per le criticità determinatesi per il Maltempo, che sta tutt’ora interessando tutto il territorio. Reggio Calabria è il comune dove si sono registrate le situazioni di maggior disagio per i ...

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Maltempo Veneto : piogge intense in alcune zone - 203 mm nel Bellunese [DATI] : In seguito all’ondata di Maltempo in atto, si registrano in Veneto piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale. La Protezione civile regionale rende noto che si è trattato di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale: in alcuni casi i fenomeni sono risultati di forte intensità, in particolare tra l’1 e le 2 di notte a Col di Pra’ (circa 19 mm) ...

Maltempo - tre giorni di vento e piogge forti : rischio nubifragi - allerta rossa in Veneto : I temporali interesseranno la penisola fino a lunedì. La situazione peggiorerà ancora, soprattutto su Liguria e Lazio. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi"

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e vento forte - dissesti e alberi caduti [VIDEO] : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia rende noto che, a causa delle forti piogge, si registrano in queste ore dissesti idrogeologici nei comuni di Ovaro, Sauris e Forni Avoltri. Alla centrale operativa sono giunte anche segnalazioni di alberi caduti per il forte vento a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine). A causa dell’ondata di Maltempo ieri la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo ...

Maltempo : intense piogge in Liguria e Triveneto - si ingrossa lo Stura a Genova - previsioni : Rapido peggioramento del tempo, piove intensamente in Liguria, preoccupa lo Stura a Genova. Maltempo / Un vasto vortice di bassa pressione sta prendendo vita nel Mediterraneo occidentale e sarà...

Maltempo - piogge e burrasca.Apice lunedì : 21.12 Al via una fase di forte Maltempo con rischio di nubifragi,venti burrascosi e mareggiate,che avrà il suo apice lunedì Oggi il Maltempo è concentrato sull'alta Toscana e buona parte del nord, con piogge più intense con il passare delle ore. Da domani la situazione peggiorerà anche a sud e isole,con rovesci su Campania,Calabria ionica,Sicilia orientale e meridionale e Sardegna. Venti forti, con raffiche oltre gli 80 km/h. lunedì possibili ...

Maltempo : piogge in Fvg - allerta rossa : ANSA, - TRIESTE, 27 OTT - Si è trasformata da 'arancione' a 'rossa' l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Fvg per rischio idrogeologico in alcune aree della regione - tra le province di ...

Maltempo - ALLERTA METEO ROSSA IN VENETO/ Ultime notizie : tuoni e fulmini sulla Liguria - piogge in Lombardia : Temporali, ALLERTA gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, MALTEMPO anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...