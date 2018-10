Maltempo | piogge intense in Calabria | vertice in prefettura a Reggio Calabria | lavori

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Maltempo Veneto : piogge intense in alcune zone - 203 mm nel Bellunese [DATI] : In seguito all’ondata di Maltempo in atto, si registrano in Veneto piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale. La Protezione civile regionale rende noto che si è trattato di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale: in alcuni casi i fenomeni sono risultati di forte intensità, in particolare tra l’1 e le 2 di notte a Col di Pra’ (circa 19 mm) ...

Maltempo - tre giorni di vento e piogge forti : rischio nubifragi - allerta rossa in Veneto : I temporali interesseranno la penisola fino a lunedì. La situazione peggiorerà ancora, soprattutto su Liguria e Lazio. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi"

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e vento forte - dissesti e alberi caduti [VIDEO] : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia rende noto che, a causa delle forti piogge, si registrano in queste ore dissesti idrogeologici nei comuni di Ovaro, Sauris e Forni Avoltri. Alla centrale operativa sono giunte anche segnalazioni di alberi caduti per il forte vento a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine). A causa dell’ondata di Maltempo ieri la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo ...

Maltempo : intense piogge in Liguria e Triveneto - si ingrossa lo Stura a Genova - previsioni : Rapido peggioramento del tempo, piove intensamente in Liguria, preoccupa lo Stura a Genova. Maltempo / Un vasto vortice di bassa pressione sta prendendo vita nel Mediterraneo occidentale e sarà...

Maltempo - piogge e burrasca.Apice lunedì : 21.12 Al via una fase di forte Maltempo con rischio di nubifragi,venti burrascosi e mareggiate,che avrà il suo apice lunedì Oggi il Maltempo è concentrato sull'alta Toscana e buona parte del nord, con piogge più intense con il passare delle ore. Da domani la situazione peggiorerà anche a sud e isole,con rovesci su Campania,Calabria ionica,Sicilia orientale e meridionale e Sardegna. Venti forti, con raffiche oltre gli 80 km/h. lunedì possibili ...

Maltempo : piogge in Fvg - allerta rossa : ANSA, - TRIESTE, 27 OTT - Si è trasformata da 'arancione' a 'rossa' l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Fvg per rischio idrogeologico in alcune aree della regione - tra le province di ...

Maltempo - ALLERTA METEO ROSSA IN VENETO/ Ultime notizie : tuoni e fulmini sulla Liguria - piogge in Lombardia : Temporali, ALLERTA gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, MALTEMPO anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte Maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte Maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...

Maltempo e piogge autunnali in arrivo per il fine settimana : Nel prossimo fine settimana appare ormai assodato l'affondo di una vasta saccatura artica dalla Scandinavia verso l'Europa centro-occidentale. L'anticiclone batterà ritirata in pieno Atlantico favorendo lungo il suo bordo destro la discesa di aria fredda di matrice artica addirittura sin verso Mediterraneo occidentale e Nord Africa. Un simile affondo richiamerà intense correnti di Libeccio sull'Italia, molto umide e instabili, entro le ...

Maltempo Calabria - piogge torrenziali e allagamenti a Crotone : “Non uscite di casa - salite ai piani alti” [VIDEO] : La fase di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Calabria sta creando danni e disagi anche a Crotone: si segnalano allagamenti e conseguenze sulla viabilità. “Al fine di agevolare il lavoro di Protezione Civile che si sta effettuando a cura degli uomini del Centro Operativo Comunale si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti“: è l’appello dell’Amministrazione comunale. “Si invita la ...