Maltempo | nubifragi | allerta rossa su Veneto e Friuli e Liguria Alberi caduti a Roma

Maltempo - allerta rossa in Liguria e altre 4 regioni/ Ultime notizie : domani nubifragi e venti di tempesta : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:00:00 GMT)

Ora è allerta Maltempo. Nubifragi da nord a sud : Bombe d'acqua e Nubifragi attesi in tutta Italia. Da qualche ora il Paese, soprattutto nelle regioni del nord, deve fare i conti con la pioggia battente che sta di fatto piegando la viabilità di diverse città. Un weekend questo in corso letteralmente caratterizzato dal maltempo. Ma a quanto pare la perturbazione che ha investito l'Italia non passerà in poche ore. L'apice si toccherà nella giornata di lunedì.Le piogge saranno molto intense al ...

Maltempo - allerta rossa in quattro regioni. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo : allerta nubifragi in Veneto e Friuli | Roma sarà colpita - domani rischi in Liguria : Un'ondata di Maltempo sta investendo gran parte della Penisola. Piogge intense e strade chiuse in Veneto e Lombardia, allagamenti in varie zone della Liguria, alberi caduti a Roma. Lunedì peggiora soprattutto in Liguria, dove è stata diramata l'allerta rossa

Maltempo e scuole chiuse : estesa l'allerta meteo - previsti nubifragi : scuole chiuse in tante città italiane: ecco la mappa aggiornata dopo l'allerta meteo emessa dalla protezione civile

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Liguria e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo - allerta rossa in Friuli e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Ondata di Maltempo con temporali - venti e rischio nubifragi in tutta Italia : Allerta della Protezione civile per un’Ondata di maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l’apice. Previsti forti venti meridionali, temporali che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli...

Maltempo : allerta nubifragi in Veneto e Friuli | Roma sarà colpita - domani rischi in Liguria : Un'ondata di Maltempo sta investendo gran parte della Penisola. Piogge intense e strade chiuse in Veneto e Lombardia, allagamenti in varie zone della Liguria, alberi caduti a Roma. Lunedì peggiora soprattutto in Liguria, dove è stata diramata l'allerta rossa

Maltempo al Nord Italia - allarme nubifragi Disagi e pericoli per il forte vento : La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli. Limitazioni al traffico in Lombardia e Liguria. E nelle prossime ore la situazione non migliorerà.

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Messina : allagamenti e alberi caduti - isolati abitanti in contrada di San Saba : Forte Maltempo con vento e pioggia battente dalla notte a Messina: si registrano allagamenti di strade, smottamenti e la caduta di alberi. L’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha spiegato che “la situazione al momento è sotto controllo, i torrenti sono costantemente monitorati, si segnalano detriti nelle strade in prossimita’ dei torrenti ma niente di preoccupante”. Sul Viale Regina Margherita ...