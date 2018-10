Maltempo nel golfo di Napoli | collegamenti difficili con le isole

Maltempo - domani scuole chiuse a Roma?/ Ultime notizie - allerta meteo : “se peggiora - ordinanza nel Lazio” : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: rischio per domani dato il forte Maltempo. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:58:00 GMT)

Maltempo in Veneto : fiumi in piena - frane e smottamenti nel bellunese : Come vi abbiamo poc'anzi illustrato in questo articolo, si fa via via più pesante la situazione sulle aree montuose e pedemontane del Nord-Est, fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si stanno...

Maltempo Campania : forte vento di scirocco - disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli : A causa del forte vento di scirocco che imperversa nel Golfo di Napoli da ieri sera oggi gli aliscafi sono fermi nei porti: sono infatti bloccati tutti gli aliscafi delle compagnie private Caremar e Alilauro, per Ischia e Procida, diretti a Napoli e viceversa. disagi anche nei collegamenti con Capri. Regolari solo i traghetti. L'articolo Maltempo Campania: forte vento di scirocco, disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli sembra ...

Maltempo Calabria - 4 morti per frana a Crotone : l’imprenditore Marrelli attivo nel settore della sanità e dell’agricoltura : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. Medico odontoiatra, era sposato con Antonella Stasi, vicepresidente della regione Calabria dal 2010 al 2014, e dal 29 aprile al 9 dicembre del 2014, presidente facente ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : rischio alluvioni - allerta rossa in Veneto e Friuli : A causa di un vortice di bassa pressione che spinge verso l’Italia intensi venti carichi di umidità, le nostre regioni saranno colpite da intensi temporali che scaricheranno a terra massicci quantitativi di pioggia in poco tempo con pesante rischio di alluvione su molte aree del Paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico per alcune aree di Friuli Venezia Giulia e Veneto e allerta ...

Maltempo Veneto : piogge intense in alcune zone - 203 mm nel Bellunese [DATI] : In seguito all’ondata di Maltempo in atto, si registrano in Veneto piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale. La Protezione civile regionale rende noto che si è trattato di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale: in alcuni casi i fenomeni sono risultati di forte intensità, in particolare tra l’1 e le 2 di notte a Col di Pra’ (circa 19 mm) ...

Maltempo - frana nel Crotonese : 4 morti : 8.18 Quattro persone sono morte nella notte a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dal Maltempo. Tra le persone decedute c'è anche il titolare 59enne dell'omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. I quattro stavano lavorando per collegare una fognatura di una villa in località Sant'Andrea, Isola Capo Rizzuto, quando sono stati ...

Maltempo Calabria - tragedia a Crotone : frana nella notte - 4 morti : Forte ondata di Maltempo nella notte in Calabria: 4 persone sono morte nel Crotonese a causa di una frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dalle avverse condizioni meteo. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. Hanno perso la vita anche: Santo Bruno, 53enne di Isola Capo Rizzuto, Luigi ...