Maltempo Liguria | pioggia e vento forte | danni a Genova | 430 mm di pioggia a Torriglia

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Liguria e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Liguria : picchi di quasi 350 mm in 24 ore - domani 29 ottobre scuole chiuse : L’ondata di Maltempo che interessa da oltre 24 ore la Liguria non abbandona la regione: domani su gran parte del territorio scatta l’Allerta Meteo codice rosso, il massimo livello di Allerta. A Genova, come negli altri comuni della Liguria, allo scattare dell’Allerta rossa, le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse. Nei territori dove vige l’Allerta arancione, spetta ai sindaci la decisione di tenere aperte o chiuse ...

Maltempo Liguria : rinviate 3 gare di Serie D : In considerazione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per le province di Savona, Genova e La Spezia, la Lega nazionale dilettanti ha rinviato tre gare del Girone A (Savona-Lecco, Fezzanese-Bra e Lavagnese-Inveruno). L'articolo Maltempo Liguria: rinviate 3 gare di Serie D sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : transito limitato su alcune strade in Lombardia e Liguria : Anas rende noto che a causa del Maltempo sono in corso limitazioni al transito su alcune strade statali. In Liguria è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 1 ”Via Aurelia” ad Arenzano (km 547). Il percorso alternativo, segnalato sul posto, prevede la percorrenza dell’autostrada A12. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino ...

