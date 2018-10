Maltempo Lazio | forte mareggiata sul litorale romano

Maltempo - Lazio-Inter a rischio rinvio : i dettagli sull’allerta meteo a Roma : Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio a causa delle violente piogge che si stanno abbattendo su Roma nelle ultime ore Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio. La pioggia battente che ha investito Roma da diverse ore, sta causando diversi disagi nella capitale e sta ponendo dei dubbi sulla disputa della gara di domani all’Olimpico. Le condizioni di gioco potrebbero essere pessime ed inoltre anche la vendita dei biglietti va ...

Maltempo Lazio : 120 interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e provincia : Dalle otto di stamattina i pompieri Romani hanno effettuato almeno 120 interventi e circa 20 in coda per le avverse condizioni meteo. Da segnalare le zone soprattutto il centro città, zona sud est Tiburtina tuscolana , Palmiro Togliatti , in provincia castelli Romani, Marino, Labico, Velletri. Possiamo affermare che almeno il 60 per cento della tipologia di interventi , si tratta di alberi caduti in strada e rami in imminente pericolo di caduta ...

Maltempo - pesante allerta meteo : Genoa-Udinese e Lazio-Inter a rischio : Il Maltempo si appresta a giungere in gran parte dell’Italia: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo. E tra le conseguenze anche il rinvio delle partite: Genoa-Udinese in programma domani alle ore 15 a Marassi e Lazio-Inter che si giocherà lunedì alle 20.30 sono a rischio. Le precipitazioni si stanno abbattendo copiosamente lungo quasi tutta l’Italia, colpendo principalmente il settentrione. Il picco è ...

Allerta meteo Lazio : Maltempo in arrivo - criticità arancione dalla mezzanotte di oggi : L’Agenzia Regionale di protezione civile della Regione Lazio ha emesso l’Allertamento del sistema di protezione civile su tutto il territorio regionale con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica “arancione” dalla mezzanotte di oggi e per 24-36 ore. I modelli previsionali preannunciano precipitazioni molto intense su tutta la regione dalle prime ore di domani con probabile intensificazione nella giornata di ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione ferroviaria della linea Jonica : E’ ripresa alle 18.00 la circolazione ferroviaria sulla linea Jonica, sospesa alle 14.45 fra Crotone e San Leonardo di Cutro per l’allagamento di 400 metri di binari nella stazione di San Leonardo di Cutro, causato dal Maltempo che ha interessato la zona. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone e, con tre operatori, ha fornito assistenza alle persone. Coinvolti due ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria sulla Messina-Siracusa : E’ ripresa alle 18.55 la circolazione ferroviaria, nella stazione Catania Centrale, dove era sospesa dalle 17.50 per l’interruzione del sistema di alimentazione elettrica dei treni a causa del Maltempo. Alle 17.10, sempre per le forti perturbazioni in atto, la disconnessione della stazione Contesse aveva provocato anche un rallentamento al traffico ferroviario sulla linea Messina – Catania. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : con la grandinata record gravi danni all’agricoltura : “Il violento temporale di ieri sera ha causato gravi danni all’agricoltura in tutto il Lazio e soprattutto nell’area metropolitana di Roma“: lo rende noto Coldiretti Lazio. “Migliaia di imprese si sono ritrovate con ortaggi sommersi, alberi abbattuti e serre danneggiate. Colpito in particolare il settore olivicolo, all’inizio di una campagna olearia che gia’ si preannunciava con un calo record di ...

Maltempo Sicilia - geologi : il 15 % della popolazione è residente in aree ad elevata o media pericolosità idrogeologica e idraulica : Dopo il crollo del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 in Sardegna e i nubifragi che hanno portato distruzione nelle province di Catania e Siracusa, nuovamente il Maltempo ha messo in ginocchio l’isola. Tutti episodi che testimoniano il cattivo stato di salute e manutenzione delle infrastrutture in Italia e che rilanciano l’allarme dei geologi sulla fragilità idrogeologica del nostro Paese. “I terremoti, le alluvioni e tutti i ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

Maltempo Sicilia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina : A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo Sicilia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina sembra essere il primo su Meteo Web.

Catania. Maltempo provoca nuovamente disagi alla circolazione : Nel Catanese sono caduti oltre 50 cm di pioggia. Il nubifragio si è abbattuto lungo la statale Catania-Gela, tra Palagonia

Maltempo Sicilia : militari dell’esercito a Scordia in soccorso alla popolazione : Un’aliquota di militari del 4° reggimento genio guastatori della brigata “Aosta” di Palermo si sta recando a Scordia in soccorso agli abitanti colpiti dall’alluvione. L’esercito è intervenuto già nelle prime ore dell’emergenza con altro personale della brigata, proveniente dal 62 reggimento fanteria di Catania, ai quali si affiancheranno oggi i guastatori del 4° reggimento, con gli mezzi speciali per il ...

Maltempo Sicilia : “Le Guide Aigae esprimono profonda solidarietà alle popolazioni siciliane colpite dall’alluvione” : “L’Aigae dal Meeting Nazionale in corso nel Parco Nazionale della Val Grande, esprime massima solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato la piana di Catania, Catania stessa, le zone del Calatino, Mineo e Palagonia. La strada che collega Caltagirone a Catania è stata in buona parte coperta da frane e completamente sommersa dall’acqua. E’ straripato il San Leonardo e anche il Simeto”. Lo ha dichiarato Violetta ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione dei treni tra Catania e Siracusa : E’ ripresa alle 16.25 la circolazione ferroviaria sulla linea Catania-Siracusa, sospesa questa mattina alle 9.45 per l’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone, causato dell’esondazione del fiume San Leonardo. Cancellati, per effetto dell’interruzione, quattro Intercity; quattordici i treni Regionali coinvolti, di cui quattro cancellati e dieci limitati. trenitalia, gruppo Fs italiane, ha istituito un servizio ...