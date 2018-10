Maltempo | Italia flagellata dalla pioggia e venti di burrasca

Maltempo Calabria - frana a Crotone : geologo : l’Italia “al primo posto in Europa per numero di crolli” : L’area di “Crotone è particolarmente sensibile ed il terreno è abbastanza soggetto a frane” ma non è “l’unica area a rischio del Paese” dato che “in questo momento, in tutt’Italia sono censite, sono presenti 600mila frane mentre in tutta Europa, compresa l’Italia, se ne contano ora 750mila“, e di conseguenza il nostro Paese è “al primo posto in Europa per numero di frane“: ...

Allerta Meteo - è emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca Maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...

Maltempo su tutto il Nord Italia - scatta l'allarme nubifragi - Il forte vento causa disagi e pericoli : Un'ondata di forte Maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 km orari. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del ...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : rischio alluvioni - allerta rossa in Veneto e Friuli : A causa di un vortice di bassa pressione che spinge verso l’Italia intensi venti carichi di umidità, le nostre regioni saranno colpite da intensi temporali che scaricheranno a terra massicci quantitativi di pioggia in poco tempo con pesante rischio di alluvione su molte aree del Paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico per alcune aree di Friuli Venezia Giulia e Veneto e allerta ...

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Allerta Maltempo da arancione a rossa su tutta Italia : Roma, 27 ott., askanews, - Proseguono gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in ...

Serie A - Maltempo protagonista in Italia : possibili rischi per due gare : Il maltempo torna protagonista. Le precipitazioni si stanno abbattendo copiosamente lungo quasi tutta l'Italia, colpendo principalmente il settentrione. Tuttavia, il vero picco è previsto nella ...

Italia nella morsa del Maltempo : "In tre giorni cadrà la pioggia di due mesi" : Temporali, fulmini, forte vento: l'Italia finisce nella morsa del maltempo, o meglio della perturbazione che ha già investito la Francia e che è destinata a portare abbondanti piogge anche sul Bel Paese. Stando ai bollettini di criticità dell'Aeronautica militare Italiana, le zone più a rischio saranno soprattutto Liguria e Lazio. Ma sorvegliate speciali rimangono anche il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto ...

Meteo - Maltempo in tutta Italia fino a lunedì : forti raffiche di vento e nubifragi : Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare per domani un'ondata di maltempo si abbatterà su tutta la Penisola: rischio di forti nubifragi sia a Nord sia a Sud. Sono attese situazioni potenzialmente critiche. Allerta Meteo già diramata in Molise, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Temporali - vento e fulmini L’Italia da oggi (e per giorni) nella morsa del Maltempo : La Protezione civile: allerta rossa in Veneto, arancione su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Forte Maltempo in arrivo su parte d'Italia con forte rischio nubifragi : Roma - Imminente maltempo sull'Italia, a opera di un'intensa perturbazione che provocherà abbondanti piogge e qualche disagio su alcune aree del nostro Paese da sabato fino a lunedì. Le zone più a rischio per forti precipitazioni saranno soprattutto Liguria, alto Piemonte, medio-alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché Toscana, Lazio, Umbria e ovest Sardegna. Meno coinvolto il ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte Maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Previsioni Meteo - 4-5 giorni di forte Maltempo al Nord Italia dal weekend : piogge estreme - c’è il rischio di pericolose alluvioni [MAPPE] : 1/9 ...