Maltempo in Veneto | fiumi in piena | frane e smottamenti nel bellunese

Maltempo Veneto : chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza) : E’ chiuso al passaggio pedonale il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza): lo ha comunicato all’ANSA il comando di Polizia locale. La misura si è resa necessaria a causa del fiume Brenta, che ha superato la soglia idrometrica, abbassata cautelativamente a 150 metri cubi al secondo, corrispondente all’altezza del fiume di 1,55 metri, come previsto da un’ordinanza emessa dall’amministrazione nei giorni scorsi. Il ...

Maltempo Veneto : insediata speciale unità di crisi della Regione : Si è insediata questa mattina nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ed è pienamente operativa, la speciale unità di crisi, istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto, e di assumere le eventuali decisioni necessarie, l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta interessando il Veneto. Ne fanno parte ...

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...

Maltempo : allarme nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli : Sono in arrivo giorni di forte Maltempo, con nubifragi e venti anche a 100 chilometri orari, che domani raggiungerà il suo apice. Al Nord e nelle regioni tirreniche le piogge potranno generare ...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : rischio alluvioni - allerta rossa in Veneto e Friuli : A causa di un vortice di bassa pressione che spinge verso l’Italia intensi venti carichi di umidità, le nostre regioni saranno colpite da intensi temporali che scaricheranno a terra massicci quantitativi di pioggia in poco tempo con pesante rischio di alluvione su molte aree del Paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico per alcune aree di Friuli Venezia Giulia e Veneto e allerta ...

Maltempo Veneto : piogge intense in alcune zone - 203 mm nel Bellunese [DATI] : In seguito all’ondata di Maltempo in atto, si registrano in Veneto piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale. La Protezione civile regionale rende noto che si è trattato di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e locale temporale: in alcuni casi i fenomeni sono risultati di forte intensità, in particolare tra l’1 e le 2 di notte a Col di Pra’ (circa 19 mm) ...

Maltempo - tre giorni di vento e piogge forti : rischio nubifragi - allerta rossa in Veneto : I temporali interesseranno la penisola fino a lunedì. La situazione peggiorerà ancora, soprattutto su Liguria e Lazio. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi"

Maltempo : intense piogge in Liguria e Triveneto - si ingrossa lo Stura a Genova - previsioni : Rapido peggioramento del tempo, piove intensamente in Liguria, preoccupa lo Stura a Genova. Maltempo / Un vasto vortice di bassa pressione sta prendendo vita nel Mediterraneo occidentale e sarà...

Maltempo - allerta arancione in Liguria/ Ultime notizie - temporali e burrasca : rossa in parte del Veneto : Maltempo, allerta meteo: il bollettino della Protezione Civile. Ultime notizie Veneto, venti di burrasca: allerta rossa, ecco la situazione nelle Regioni italiane(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Maltempo Veneto : prima acqua alta della stagione a Venezia - allagamento del 5% della città : A Venezia oggi prima acqua alta della stagione: intorno alle 12:30 si è sfiorato il metro, con l’allagamento del 5% circa della città. Disagi limitati in piazza San Marco. Secondo il Centro previsioni maree del Comune oggi la marea resterà sostenuta (codice giallo), ma da domani dovrebbe evolvere a molto sostenuta (codice arancio), con l’intensificazione dei venti di scirocco. L’ultimo Bollettino della Marea prevede un picco di ...

Maltempo - ALLERTA METEO ROSSA IN VENETO/ Ultime notizie : tuoni e fulmini sulla Liguria - piogge in Lombardia : Temporali, ALLERTA gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, MALTEMPO anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Maltempo Veneto : il Prefetto di Belluno chiede ai Sindaci di valutare il rinvio delle manifestazioni pubbliche : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emanato un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico con il quale è stato dichiarato per tutto il territorio bellunese, ad eccezione dei Comuni di Arsiè, Fonzaso, Sovramonte, Lamon (per i quali è stato dichiarato lo stato di preallarme), lo stato di allarme per rischio idrogeologico, dalle ore 9 di sabato e fino alle 14 di lunedì 29 ottobre. Alla luce di tali indicazioni, si ...

Maltempo : irrompe l'aria fredda - forti grandinate tra Veneto ed Emilia - VIDEO : Temporali e acquazzoni sul medio-alto Adriatico, irrompe l'aria fredda. grandinate in atto. Maltempo / Come ampiamente previsto l'aria fredda sta facendo il suo ingresso in queste ore sulla nostra...

Maltempo : assessore veneto - per la Sardegna la nostra Protezione civile è pronta : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - Vista la situazione di allerta meteo che sta interessando la Sardegna, la Protezione civile regionale del veneto è pronta a mettersi a disposizione e intervenire in qualsiasi momento. Lo ha comunicato l’assessore alla Protezione civile del veneto, Gianpaolo Bottacin, i