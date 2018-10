Maltempo Genova | allerta rossa per domani 29 ottobre | scuole chiuse in tutto il Levante

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...

Maltempo Liguria : Genova in allerta arancione - Bisagno e Polcevera sotto stretto monitoraggio : Notte “in allerta” a Genova e in Liguria dove da ieri alla 20 per le avverse condizioni meteo la protezione civile aveva diramato un avviso di criticità arancione, valido fino alle 15 per poi diventare gialla fino alla mezzanotte. L’allerta arancione riguarda parte della provincia di Savona e quelle di Genova e La Spezia, mentre nell’Imperiese è gialla e resterà tale fino alle 24. A Genova i torrenti Bisagno e Polcevera ...

Maltempo : intense piogge in Liguria e Triveneto - si ingrossa lo Stura a Genova - previsioni : Rapido peggioramento del tempo, piove intensamente in Liguria, preoccupa lo Stura a Genova. Maltempo / Un vasto vortice di bassa pressione sta prendendo vita nel Mediterraneo occidentale e sarà...

Maltempo - a Genova cresce il livello del Bisagno : monitoraggio in corso : Le forti piogge di questo pomeriggio, con una linea temporalesca che ha insistito in particolare sul centro-levante genovese, stanno provocando un innalzamento dei livelli idrometrici del torrente Bisagno, che scende dalle vallate passando per il centro di Genova. Nel pomeriggio le precipitazioni diffuse e persistenti localmente anche molto forti, si sono concentrate nell’immediato entroterra genovese, a monte della città e in particolare ...

Maltempo Liguria : allerta rossa a Ponente/ Ultime notizie meteo : a Genova le scuole resteranno aperte : Liguria e Piemonte: allerta meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore

Maltempo Genova : potenziato il presidio nella zona del ponte Morandi : A seguito dell’emanazione dell’allerta arancione per Maltempo, il Centro operativo comunale di Genova ha disposto il potenziamento del presidio territoriale in Valpolcevera – nella zona del crollo del ponte Morandi – “con una pattuglia di volontari dedicata al monitoraggio rivi e con sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta, oltre al servizio ordinario che sarà ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria : niente scuole chiuse a Genova : Il Centro operativo comunale di Genova ha deciso che le scuole resteranno aperte anche dopo l’emanazione dell’allerta arancione per piogge forti e nubifragi. Le direzioni del Comune di Genova, i municipi e le aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza. Inoltre resteranno chiusi il Museo civico di storia naturale “Doria” e la Loggia di piazza Banchi. La metropolitana durante lo stato di allerta meteo ...

Allerta meteo Genova : Maltempo previsto su tutta la Liguria - : Il provvedimento di criticità è stato emanato dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente. Domani, giovedì 11 ottobre, numerose scuole saranno chiuse. meteo - PREVISIONI

Maltempo : Allerta arancione in Liguria. Preoccupa il Polcevera a Genova : In Liguria è scattata l'Allerta arancione per tutta la regione, in particolare nelle province di Imperia e Savona, dove molte scuole resteranno chiuse, ma anche nella stessa Genova. Allerta anche in Piemonte nelle zone di Cuneo, Torino, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. La Coldiretti ha lanciato l'allarme per le coltivazioni per un "Maltempo che si abbatte sull'Italia dopo un mese di settembre che ha fatto ...

Allerta meteo Liguria - Genova : pesante Maltempo in arrivo domani 11 Ottobre : Un'intensa perturbazione atlantica, responsabile già di eventi alluvionali in Spagna e nelle isole Baleari, raggiungerà fra le ultime ore di oggi e la giornata di domani anche l'Italia peninsulare,...

Meteo Genova - caldo incredibile : +27°C come se fossimo in piena estate - ma scatta l’allarme Maltempo per Giovedì 11 : caldo eccezionale oggi a Genova: temperature tipicamente estive nel capoluogo ligure con una massima che ha raggiunto i +27°C in città, come se fossimo ancora a Luglio o Agosto. Anche la minima, di +18°C, è stata ben superiore rispetto alla media del periodo. Attenzione, però, al maltempo in arrivo: dopodomani, Giovedì 11 Ottobre, su Genova è prevista pioggia torrenziale per tutto il giorno con violenti temporali e temperature in picchiata. ...

Maltempo : ritardato a Genova il volo del ministro Salvini : L’aereo Alitalia diretto da Genova a Roma con a bordo il ministro Matteo Salvini è rimasto bloccato a terra dal forte vento che ha colpito la città. Il volo, previsto in partenza alle 15, è potuto decollare soltanto intorno alle 18:30. Il ministro è stato in visita a Genova per una cerimonia dei vigili del fuoco e per incontrare gli sfollati di ponte Morandi. Sono riusciti ad atterrare due aerei provenienti da Bari e da Bucarest, mentre ...

