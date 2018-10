Maltempo Friuli Venezia Giulia convocata l’Unità Crisi a Palmanova | caduti dai 200 ai 400

Maltempo Friuli Venezia Giulia : esonda torrente - chiusa per motivi di sicurezza la SR355 : Per motivi di sicurezza la SR355 della Val Degano tra Rigolato e Forni Avoltri (Udine), che collega Sappada, è stata chiusa per l’esondazione di un torrente provocata dall’ondata di Maltempo in corso in Friuli. Numerosi gli interventi in corso in zona da parte dei Vigili del Fuoco di Udine e della Protezione civile regionale. A Ovaro il torrente attraversato dalla SR355 si è ingrossato e sta erodendo una spalla del ponte. Alcune ...

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...

Maltempo : allarme nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli : Sono in arrivo giorni di forte Maltempo, con nubifragi e venti anche a 100 chilometri orari, che domani raggiungerà il suo apice. Al Nord e nelle regioni tirreniche le piogge potranno generare ...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : rischio alluvioni - allerta rossa in Veneto e Friuli : A causa di un vortice di bassa pressione che spinge verso l’Italia intensi venti carichi di umidità, le nostre regioni saranno colpite da intensi temporali che scaricheranno a terra massicci quantitativi di pioggia in poco tempo con pesante rischio di alluvione su molte aree del Paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico per alcune aree di Friuli Venezia Giulia e Veneto e allerta ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e vento forte - dissesti e alberi caduti [VIDEO] : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia rende noto che, a causa delle forti piogge, si registrano in queste ore dissesti idrogeologici nei comuni di Ovaro, Sauris e Forni Avoltri. Alla centrale operativa sono giunte anche segnalazioni di alberi caduti per il forte vento a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine). A causa dell’ondata di Maltempo ieri la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 145mila euro a 4 Comuni per i danni : Ammontano a oltre 145mila euro i fondi che la Regione ha messo a disposizione di quattro Comuni del Friuli Venezia Giulia con meno di 5mila abitanti per far fronte alle spese improvvise legate ad accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile. Con un’apposita delibera, proposta dall’assessore alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti, la Giunta Fedriga ha dato il via libera al sostegno degli oneri non finanziabili con le normali ...

BOMBE D'ACQUA E ALLAGAMENTI/ Video ultime notizie : frane nelle Marche - disagi anche in Friuli : MALTEMPO, BOMBE D'ACQUA e ALLAGAMENTI: Video. frane nelle Marche, disagi anche in Friuli: le ultime notizie. Una tromba d'aria ha seminato il panico a Napoli

Ondata di Maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Maltempo : bombe d'acqua e frane nelle Marche - allagamenti in Friuli : Situazione critica a Jesi e nella Vallesina in provincia di Ancona. Allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. A Lignano Sabbiadoro oltre 60 richieste di intervento ai vigili del fuoco

Maltempo in Friuli : allagato sottopassaggio a Trieste : A causa del Maltempo a Trieste si è allagato il sottopassaggio della Stazione ferroviaria: circa 10 cm d’acqua si sono accumulati nell’area che collega la Stazione a viale Miramare. Sul posto i vigili urbani. L'articolo Maltempo in Friuli: allagato sottopassaggio a Trieste sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - prima neve a Cortina d’Ampezzo e sulle Dolimiti - allagamenti in Veneto e Friuli : neve d'agosto sulle Dolomiti: a Cortina d'Ampezzo uno strato di circa 10 centimetri di fiocchi bianchi si è adagiato sulle montagne, complice l'abbassamento repentino delle temperature e le precipitazioni. Disagi in tutto il Nord Est, con allagamenti in Veneto e Trentino.Continua a leggere

Maltempo Friuli Venezia Giulia : allerta chiusa - a breve demolizione del ponte sul Grava : “È stata un’allerta importante e tutto il sistema di Protezione civile, che voglio di nuovo ringraziare, ha risposto puntualmente in particolare questa notte, nel corso della quale si sono attivate 75 squadre comunali e 225 volontari“: lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi facendo il punto della situazione al rientro dal sopralluogo a Caneva e ...

Meteo - al Nord il Maltempo : allagamenti e bora in Friuli/ Video ultime notizie : prima neve a Cortina d'Ampezzo : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, Video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi

Maltempo al Nord - allagamenti e bora in Friuli. Prima neve a Cortina d'Ampezzo : A Pordenone è esondato il torrente Grava, colpendo l'intera frazione di Fratta, nel Comune di Caneva. Pioggia intensa, smottamenti e alberi caduti in tutta la Regione: si valuta lo stato d'emergenza