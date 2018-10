Maltempo | frana al Brennero | l’autostrada A22 sarà riaperta a breve nella notte

Maltempo - enorme frana al confine tra Italia e Austria : chiuse la ferrovia e l’autostrada del Brennero - auto travolte [FOTO LIVE] : 1/7 ...

Maltempo - enorme frana al confine tra Italia e Austria : chiuse la ferrovia e l’autostrada del Brennero - auto travolte - un ferito [LIVE] : E’ stata chiusa a seguito di una frana l’autostrada A22 Brennero-Modena nel tratto tra lo svincolo Vipiteno (Km 298) e lo svincolo Brennero – confine Di Stato (Km 315) in direzione del Brennero. La frana che si e’ abbattuta sull’autostrada “A22 del Brennero”, tra il viadotto Fleres e l’uscita Brennero, a circa cinque chilometri dal confine di Stato con l’Austria di passo del Brennero, oltre ...

Maltempo - frana sulla A22 : due macchine bloccate dal fango : Alcune macchine percorrendo l’A22 sono state coinvolte nella frana che si era abbattuta sulla corsia nord poco prima del confine del Brennero, in localita’ Ponticolo. Due vetture sono rimaste bloccate dal fango. Una persona si e’ ferita in modo lieve. Sono intervenuti i vigili di fuoco di Vipiteno e Colle Isarco. L’autostrada rimane chiusa in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero. E’ stata chiusa al ...

Maltempo Calabria - situazione critica nel reggino : strada chiusa al traffico per una frana : Il Maltempo che sta flagellando la Calabria non da tregua. La situazione in alcuni comuni è drammatica. Il sindaco di Cinquefrondi, nel reggino, ha chiesto ai cittadini di non percorrere le strade adiacenti al Fiume Sciarapotamo. “Si informa, inoltre – si legge sulla pagina Facebook del comune -, che a causa di un crollo la strada di Contrada Gunnari è stata chiusa al traffico. Stiamo monitorando il tutto in collaborazione con le ...

Maltempo : nel bergamasco frana a Vilminore - domani scuole chiuse : Il Maltempo non ha dato tregua nelle ultime ore alle valli bergamasche e bresciane. Il sindaco di Vilminore di Scalve (Bergamo), Pietro Orrù, ha disposto la chiusura delle scuole del paese in seguito a uno smottamento avvenuto sulla strada provinciale. Lo smottamento ha costretto i tecnici a chiudere il transito sulla strada. Dalle prime informazioni ha interessato un muro di contenimento nella frazione Oltrepovo. A Colere invece una frana ...

Maltempo : riaperta la strada della statale Alemagna dopo la frana : A Carbonin, tra Dobbiaco e Cortina, la strada statale Alemagna e’ stata riaperta al traffico dopo una frana. Lo comunica la Centrale viabilita’ di Bolzano. L'articolo Maltempo: riaperta la strada della statale Alemagna dopo la frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - frana nel Crotonese : “Tragedia immane - erano 4 persone perbene” - proclamato lutto cittadino : Calabria sconvolta in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte scorsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Il sindaco di Crotone ha convocato una giunta straordinaria, per esprimere il cordoglio cittadino per la grave sciagura. Alla giunta hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della ...

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Maltempo - frana Crotone : i 4 morti trovati in piedi e con le mani alzate - cercavano di proteggersi il viso [NOMI e DETTAGLI] : L’imprenditore Massimo Marrelli ed i suoi 3 operai Santo Bruno, muratore, Luigi Ennio Colacino, bracciante agricolo, e Mario Cristofaro, manovale, travolti da una frana nella notte a Crotone, sono stati ritrovati in piedi, con le mani alzate, nell’ultimo tentativo di proteggersi il viso. I quattro stavano lavorando alla messa in opera di un collettore della rete fognaria della tenuta agricola di Marrelli “Verdi praterie” ...

Maltempo Calabria - frana a Crotone : geologo : l’Italia “al primo posto in Europa per numero di crolli” : L’area di “Crotone è particolarmente sensibile ed il terreno è abbastanza soggetto a frane” ma non è “l’unica area a rischio del Paese” dato che “in questo momento, in tutt’Italia sono censite, sono presenti 600mila frane mentre in tutta Europa, compresa l’Italia, se ne contano ora 750mila“, e di conseguenza il nostro Paese è “al primo posto in Europa per numero di frane“: ...

Tragedia per il Maltempo a Crotone : sepolti da una frana muoiono in quattro : quattro persone sono morte la notte scorsa a causa di una frana caduta durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata in passato dal maltempo. Tra le...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : morto “imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello” : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Anche il mondo del vino subisce, con la tragedia di Isola Capo Rizzuto, la grave perdita di un imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello, la Marrelli Wines, che tra ...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : tra le vittime anche l’editore di EsperiaTV : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Il presidente, il direttore responsabile, i componenti tutti di I&C si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dell’editore di EsperiaTV Massimo Marrelli, ...

Maltempo Calabria - 4 morti per frana a Crotone : l’imprenditore Marrelli attivo nel settore della sanità e dell’agricoltura : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. Medico odontoiatra, era sposato con Antonella Stasi, vicepresidente della regione Calabria dal 2010 al 2014, e dal 29 aprile al 9 dicembre del 2014, presidente facente ...