Maltempo | forte scirocco | Jonio in tempesta | 80 immigrati su una barca a vela rischiano

Maltempo Umbria : vento forte - diversi interventi per danni : Il Maltempo ha provocato danni in gran parte dell’Umbria nelle scorse ore: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della regione, soprattutto per le conseguenze del vento forte. Le squadre di pompieri sono intervenute in provincia di Perugia per rami e piante cadute sulle strade. A Terni una pianta è crollata su un muro di recinzione della Polimer, abbattendone un tratto. Non si segnalano feriti. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e vento forte - dissesti e alberi caduti [VIDEO] : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia rende noto che, a causa delle forti piogge, si registrano in queste ore dissesti idrogeologici nei comuni di Ovaro, Sauris e Forni Avoltri. Alla centrale operativa sono giunte anche segnalazioni di alberi caduti per il forte vento a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine). A causa dell’ondata di Maltempo ieri la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo ...

In arrivo un'ondata di forte Maltempo : 05.28 Sono in arrivo giorni di forte maltempo. In Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale è allerta rossa. Allerta arancione in ampie aree del Paese con nubifragi e venti anche a 100 km orari. Nelle regioni tirreniche le piogge potranno dare luot a situaazioni critiche. Scuole chiuse in alcuni comuni.

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Forte Maltempo in arrivo su parte d'Italia con forte rischio nubifragi : Roma - Imminente maltempo sull'Italia, a opera di un'intensa perturbazione che provocherà abbondanti piogge e qualche disagio su alcune aree del nostro Paese da sabato fino a lunedì. Le zone più a rischio per forti precipitazioni saranno soprattutto Liguria, alto Piemonte, medio-alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché Toscana, Lazio, Umbria e ovest Sardegna. Meno coinvolto il ...

Previsioni Meteo - una potente tempesta porterà forte Maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Maltempo : raffiche di vento forte tra Lodi e Piacenza : raffiche di vento fino a 40 chilometri orari e tra Codogno (Lodi) e la città di Piacenza diversi convogli hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti. I problemi più grandi si sono verificati tra le ore 18 e le 19.10. Si tratta di due Frecce e sette regionali. Tutto perché diversi rami si sono staccati dagli alberi andando a depositarsi lungo i binari bloccando, quindi, la normale circolazione. La situazione è, poi, tornata alla quasi normalità. ...

Maltempo Piemonte : forte vento in arrivo - attenzione nel Novarese e nel Vco : Non c’è allerta Meteo, nei bollettini di Arpa, ma c’è attenzione per le forti raffiche di vento previste per domani nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. A creare le condizioni di questo cambiamento delle condizioni meteorologico è – spiega Arpa – la discesa di una saccatura verso l’est Europa”. I venti in arrivo da nord soffieranno sulle Alpi, in particolare Pennine e ...

Emergenza Maltempo - alberi caduti nel Napoletano per il vento forte : GIUGLIANO - Emergenza maltempo, il vento ha fatto crollare un albero su via Madonna del Pantano, mentre un secondo albero rischia di cadere nei pressi della Base Nato. Sul posto gli agenti della ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : Martedì 23 Ottobre scuole chiuse in molti comuni - ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Martedì 23 Ottobre, in molti comuni del Centro/Sud colpito dall’ondata di maltempo: la protezione civile ha lanciato un nuovo allarme che prevede la criticità “Rossa” nella Calabria jonica settentrionale, “Arancione” e “Gialla” su tutto il resto del Centro/Sud (qui i bollettini completi). Di seguito l’elenco (AGGIORNATO in tempo reale) dei comuni in ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Forte Maltempo verso la Calabria : allerta rossa e arancione per domani (previsioni) : Dopo aver stazionato sull'area tirrenica, nella giornata di domani il vortice depressionario responsabile del maltempo in atto al centro-sud sposterà il suo raggio d'azione sull'area ionica. Ciò...