Maltempo | enorme frana al confine tra Italia e Austria | chiuse la ferrovia e l’autostrada

Maltempo in Calabria - enorme tornado nelle acque di Saline Joniche [VIDEO] : Il Maltempo che imperversa da ieri sulla Calabria jonica ha provocato nel pomeriggio di Domenica 14 Ottobre un grosso tornado nelle acque di Saline Joniche, nel basso jonio reggino, in provincia di Reggio Calabria. Fortunatamente la tromba marina non è arrivata sulla terraferma e non ha provocato danni, ma gli osservatori sulla costa hanno potuto ammirare questo spettacolo della natura. Ecco le immagini: Maltempo Reggio Calabria, tromba marina ...