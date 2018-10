Maltempo e scuole chiuse | estesa l' allerta meteo | previsti nubifragi

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Liguria e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Liguria : picchi di quasi 350 mm in 24 ore - domani 29 ottobre scuole chiuse : L’ondata di Maltempo che interessa da oltre 24 ore la Liguria non abbandona la regione: domani su gran parte del territorio scatta l’Allerta Meteo codice rosso, il massimo livello di Allerta. A Genova, come negli altri comuni della Liguria, allo scattare dell’Allerta rossa, le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse. Nei territori dove vige l’Allerta arancione, spetta ai sindaci la decisione di tenere aperte o chiuse ...

Maltempo - allerta rossa in Friuli e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo Vicenza : la città corre ai ripari - lunedì e martedì scuole chiuse : A causa del Maltempo lunedì e martedì scuole di ogni ordine e grado chiuse a Vicenza e in provincia: lo ha deciso il prefetto di concerto con il direttore dell’ufficio scolastico provinciale. La decisione, subito comunicata al sindaco e trasferita alle scuole, è stata presa in particolare per non ostacolare con intasamenti della circolazione eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari per far fronte alle previste criticità ...

Maltempo Genova - allerta rossa per domani 29 ottobre : scuole chiuse in tutto il Levante : allerta rossa per il Maltempo domani lunedì 29 ottobre in Liguria, nella zona centrale e Levante: le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche a Genova, dove è gli esperti stanno monitorando la situazione del fiume Polcevera. Nella notte è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con intensificazione dei fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Maltempo - domani scuole chiuse a Roma?/ Ultime notizie - allerta meteo : "se peggiora - ordinanza nel Lazio" : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: rischio per domani dato il forte Maltempo. 'Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione': le Ultime notizie.

Maltempo - domani scuole chiuse a Roma?/ Ultime notizie - allerta meteo : “se peggiora - ordinanza nel Lazio” : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: rischio per domani dato il forte Maltempo. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:58:00 GMT)

Belluno. Maltempo : lunedì 29 ottobre scuole chiuse : Una misura preventiva adottata dalla Prefettura. A Belluno è stata disposta per lunedì 29 ottobre la chiusura delle scuole. La

Maltempo Abruzzo : si contano i danni - domani niente scuole chiuse : Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l’intensa ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte. In 24 ore, secondo le stime, è caduto il doppio dell’acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre. Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate ...

Maltempo : scuole chiuse a Catanzaro e Crotone - temporali nel Salento : Nuova ondata di Maltempo nel Sud Italia. In Calabria l'allerta diramato dalla Protezione Civile regionale ha spinto alcuni sindaci a chiudere le scuole. Fra questi quelli di Catanzaro e Crotone. ...

Maltempo al Centro-sud - domani scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese. E già si vede la prima neve.Continua a leggere

Maltempo al Centrosud - scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : scuole chiuse a Pescara anche martedì per le piogge che cadono incessanti dalla notte scorsa e che hanno provocato allagamenti soprattutto nella zona sud della città. "Siamo consapevoli dei disagi che ...

Maltempo Pescara : superati i 200 mm - allagamenti e disagi. Domani scuole chiuse : Continua a piovere in Abruzzo, superati i 200 mm a Pescara. Domani chiuse le scuole! Il vortice di bassa pressione formatosi nel mar Tirreno sta causando notevoli disagi lungo i versanti orientali...

Maltempo al centrosud - diverse scuole chiuse | Danni a Capri : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese.