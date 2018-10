Maltempo | domani scuole chiuse a Roma? Ultime notizie | allerta meteo | “se peggiora

Maltempo Trentino : da domani fenomeni in aumento - allerta “rossa” : Oggi breve tregua dal Maltempo in Trentino: i fenomeni, però, sempre le previsioni di Meteo Trentino, dovrebbero tornare ad intensificarsi dalla mattina di domani. La Protezione Civile ha diramato una “allerta Elevata (Rossa)“, in previsione di una nuova ondata di precipitazioni. Dall’inizio della fase di Maltempo sono cadute rilevanti quantità di pioggia, con livelli che vanno dai 70-90 mm nella valle dell’Adige ai 200 ...

Maltempo - Roma si prepara all’allerta : domani alle 08 apre il Centro Operativo Comunale : A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, alle ore 8,00 di domani mattina aprirà il Centro Operativo Comunale (Coc), deputato a coordinare gli interventi in vista delle eccezionali precipitazioni attese a partire dalla giornata di domani. L’apertura del Coc è stata decisa oggi nel corso di una riunione preparatoria nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale, a Porta Metronia, alla presenza ...

Maltempo Firenze : domani chiuso parco Pratolino : L’allerta Maltempo, per temporali e forte vento, ha spinto la Città Metropolitana di Firenze a chiudere nella giornata di domani, domenica 28 ottobre, il parco di Pratolino, nel comune di Vaglia. Per lo stesso motivo alcune delle “Camminate tra gli olivi”, organizzate dall’Associazione Nazionale Citta’ dell’Olio, in 18 comuni toscani, sono state annullate. Sempre per il Maltempo e’ stata annullata ...

Maltempo : annullata l’escursione in programma domani sul Monte Serra : “Avremmo voluto con il cuore esserci domani sul Serra ma purtroppo a causa delle previsioni meteorologiche avverse e confermate anche dagli ultimi bollettini di allerta meteo sulla Toscana, l’escursione inizialmente in programma per domani, Domenica 28 Ottobre è stata rimandata a data da destinarsi”. Lo ha affermato Daniela Pesce coordinatrice delle Guide Aigae della Toscana e Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali ...

Allerta meteo Campania : da domani Maltempo su tutta la Regione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni piu’ abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare una criticita’ idrogeologica di colore Arancione sono attese sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’alto Volturno. In queste aree potrebbero verificarsi ...

Protezione Civile : intensa ondata di Maltempo domani al Nord - ecco i dettagli : La giornata di domani sarà caratterizzata da un forte peggioramento atmosferico che interesserà le regioni centro-settentrionali della nostra penisola, ad opera di una saccatura Nord-atlantica che...

Meteo weekend : Maltempo al Centro-Nord e Sardegna. Da domani pioverà anche a Sud : Una forte perturbazione proveniente dal Nord Europea rovinerà il fine settimane inizialmente a Centro-Nord e Sardegna. Attesi accumuli di pioggia oltre i 150 l/mq. Dalla serata di domani peggiora al Centrosud, con rovesci e temporali in Toscana e Lazio.Continua a leggere

Maltempo Abruzzo : si contano i danni - domani niente scuole chiuse : Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l’intensa ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte. In 24 ore, secondo le stime, è caduto il doppio dell’acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre. Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate ...

Previsioni Meteo - ultime ore di Maltempo al Sud mentre arriva una bolla di caldo anomalo che domani porterà +30°C al Nord [MAPPE] : 1/34 ...

Maltempo al Centro-sud - domani scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese. E già si vede la prima neve.Continua a leggere

Maltempo Pescara : superati i 200 mm - allagamenti e disagi. Domani scuole chiuse : Continua a piovere in Abruzzo, superati i 200 mm a Pescara. Domani chiuse le scuole! Il vortice di bassa pressione formatosi nel mar Tirreno sta causando notevoli disagi lungo i versanti orientali...

Maltempo - ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Maltempo - ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Maltempo - Astral : domani sopressa la corsa per le Isole Pontine : Per avverse condizioni meteo domani non verrà effettuata la corsa Laziomar Ponza-Formia delle ore 05.30. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral: domani sopressa la corsa per le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.