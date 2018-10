Maltempo Crotone | frana una condotta | 4 morti a Isola Capo Rizzuto

Maltempo Calabria - frana a Crotone : la procura apre un’inchiesta : La procura della Repubblica di Crotone ha aperto un’inchiesta in riferimento alla frana che ad Isola Capo Rizzuto ha travolto e ucciso 4 persone (il noto imprenditore della sanità Massimo Marrelli, gli operai Santo Bruno, 53 anni di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni di Crotone) mentre si stavano realizzando dei lavori per riparare una condotta fognaria nei pressi di ...

Maltempo Calabria - tragedia a Crotone : frana nella notte - 4 morti : Forte ondata di Maltempo nella notte in Calabria: 4 persone sono morte nel Crotonese a causa di una frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dalle avverse condizioni meteo. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. Hanno perso la vita anche: Santo Bruno, 53enne di Isola Capo Rizzuto, Luigi ...

Maltempo Calabria : cade un vecchio pino nella piazza centrale di Crotone : Il centro di Crotone perde uno dei suoi simboli a causa del Maltempo: è caduto, infatti, il maestoso pino marittimo che svettava in piazza Pitagora. La caduta non ha provocato feriti. L’albero, piantato nell’aiuola che si trova al centro della piazza, era lì da oltre 70 anni. La pioggia abbondante, caduta per tutta la giornata, potrebbe avere ammorbidito il terreno e le radici poco profonde non hanno retto il peso dell’albero ...