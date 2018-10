Maltempo | Coldiretti | allarme per la grandine sulla frutta | stese le reti

Maltempo - Coldiretti : “Rischi per la raccolta di uva e olive” : I nubifragi mettono a rischio le coltivazioni agricole, soprattutto nelle località in cui si sta per concludere la vendemmia e dove è in pieno svolgimento la raccolta delle olive. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti, che in una nota rileva come dall’inizio dell’anno le perdite nel settore agricolo causate da eventi meteorologici estremi siano state superiori a 600 milioni di euro. “L’andamento anomalo di ...

Coldiretti : il Maltempo si abbatte sui terreni secchi più fragili : Sull’Italia torna il maltempo in un autunno secco in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico: lo rileva Coldiretti sulla base dei dati isac Cnr sugli effetti della nuova perturbazione con l’allerta della protezione civile dal Lazio alla Toscana, dal Piemonte al Veneto. A preoccupare – sottolinea la ...

Maltempo - Coldiretti : “Dispersi 20 bovini nell’Ennese” : Circa 20 bovini sono dispersi a causa del Maltempo che la notte scorsa ha imperversato in provincia di Enna e, in particolare, a Piazza Armerina. Gli animali pascolavano allo stato brado in contrada Candilia. La scomparsa delle vacche è segnalata dalla Coldiretti di Enna che lancia ancora una volta l’allarme sulla “pessima situazione delle arterie stradali interne che costringe gli agricoltori a veri e propri tour de force per ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : con la grandinata record gravi danni all’agricoltura : “Il violento temporale di ieri sera ha causato gravi danni all’agricoltura in tutto il Lazio e soprattutto nell’area metropolitana di Roma“: lo rende noto Coldiretti Lazio. “Migliaia di imprese si sono ritrovate con ortaggi sommersi, alberi abbattuti e serre danneggiate. Colpito in particolare il settore olivicolo, all’inizio di una campagna olearia che gia’ si preannunciava con un calo record di ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il crollo delle temperature è sos colture” : Il brusco arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un inizio autunno bollente in cui non sono cadute le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’improvviso arrivo del freddo e del Maltempo con l’allerta della protezione civile in ...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Maltempo - Coldiretti Sicilia : agrumi e ortaggi sommersi - danni enormi : Coldiretti Sicilia sta monitorando il territorio colpito dal Maltempo in queste ore: i danni crescono di ora in ora. Si registrano agrumi e ortaggi sommersi dall’acqua, muri di contenimento ceduti, torrenti straripati, come il fiume San Leonardo che ha devastato le colture del territorio nella provincia di Siracusa In alcune aziende è perso il 100 % di agrumi e ortaggi. Il danno, dichiara Alfio Di Giorgio, presidente della sezione ...

Maltempo - Coldiretti Cagliari : “Aumenta la stima dei danni alle aziende agricole e alle colture” : A poco più di una settimana dall’alluvione che ha colpito il sud Sardegna cresce la prima stima di 5 milioni di euro di danni fatta da Coldiretti Cagliari. Un nuovo ciclone mediterraneo tiene in queste ore in ostaggio gli stessi territori del Sarrabus, del Cagliaritano e il Sulcis. Il mondo delle campagne guarda di nuovo al cielo con la paura a questi eventi, la cui portata non è mai prevedibile negli effetti. La copiosa pioggia di ...

Maltempo Basilicata - Coldiretti : nel Materano registrati ingenti danni : “Oltre 200 millimetri di pioggia” sono caduti nei giorni scorsi in alcune zone della provincia di Matera, provocando “ingenti danni alle colture e istanze di sgombero“: lo rende noto Coldiretti Basilicata, a seguito di sopralluoghi nella zona di Rotondella (Matera). Coldiretti chiede “misure urgenti in vista dell’allerta meteo dei prossimi giorni: il torrente Candela necessita di interventi di manutenzione che ...

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “desolazione e disperazione” - gravi danni nelle campagne : Nel sud Sardegna si iniziano a quantificare i danni nelle campagne, a seguito dell’alluvione di due giorni fa, con 500 millimetri d’acqua caduti in 24 ore che hanno stravolto il paesaggio, “mandato in rovina centinaia di aziende“, distrutto strade e ponti, eliminato recinzioni. Coldiretti Sardegna parla di “milioni di euro di danni immediati“. Nel Sarrabus tante le aziende ancora isolate: numerosi i pastori, e ...

Maltempo : Coldiretti - in 20 anni persi 48 - 8 miliardi : L'Italia si colloca tra i dieci Paesi pi colpiti al mondo per alluvioni, siccit , tempeste, ondate di calore e terremoti che nel periodo considerato a livello planetario hanno ucciso complessivamente ...

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni nelle campagne di Puglia - Calabria e Sicilia : Ammonta a milioni di euro il conto dei danni all’agricoltura causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola tra coltivazioni distrutte, campi allagati e strade di campagna franate. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli ultimi nubifragi che hanno colpito il territorio nazionale dalla Calabria alla Puglia fino alla Sicilia, con vere e proprie bombe d’acqua e grandine. In Puglia si ...

Maltempo - Coldiretti : calamità per l’agricoltura calabrese : Aziende agricole sott’acqua con campi di ortaggi allagati e gravi danni agli oliveti e alle produzioni di qualità, sommerse dai nubifragi, mentre si segnalano diverse frane alle strade che impediscono agli agricoltori le consegne dei prodotti. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria dove è ora necessario verificare le condizioni per la dichiarazione dello stato ...

Maltempo - Coldiretti : SOS per la vendemmia : L’allarme Maltempo colpisce i vigneti dove è in pieno svolgimento la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’allarme della protezione civile che riguarda importanti regioni vitivinicole. Un brusco cambiamento – sottolinea la Coldiretti – dopo un lungo periodo di bel tempo che ha favorito le operazioni di raccolta, aumentato il contenuto in succo degli acini e incrementato ...