Maltempo Campania | forte vento di scirocco | disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo

Allerta meteo Campania : da domani Maltempo su tutta la Regione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni piu’ abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare una criticita’ idrogeologica di colore Arancione sono attese sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’alto Volturno. In queste aree potrebbero verificarsi ...

'Domani scuole chiuse a Napoli' - ma è una fake news sul Maltempo in Campania : Una fake news gira in queste ore in cui si annuncia che le scuole resteranno chiuse anche domani. Sono probabilmente studenti, con poca voglia di studiare, che cercano di portare a casa un altro ...

Maltempo - emergenza in Campania : strade allagate e disagi nell’area flegrea : Inizio settimana di violento Maltempo in gran parte d’Italia, e in particolare in Campania dove oggi le scuole sono state chiuse in molti Comuni. Gli acquazzoni a ripetizione che hanno interessato l’area flegrea per l’intera mattinata hanno provocato allagamenti di strade e di locali ai piani terranei e seminterrati. Le situazioni di maggiore criticità si sono verificate a Licola mare e Licola borgo. allagate le strade e alcuni ...

Maltempo sulla Campania - allerta meteo declassata : da arancione a gialla : La Protezione civile della Regione Campania, dopo aver valutato «le attuali condizioni meteo e analizzato i modelli matematici», ha prorogato la criticità idrogeologica fino alle...

Maltempo in Campania : allagamenti e qualche danno - ma non ci sono gravi criticita' : Il Maltempo è giunto nella notte su tutta la Campania, dove aver colpito intensamente il Lazio e soprattutto la provincia di Roma. Forti piogge e temporali hanno investito gran parte della...

Maltempo Campania : temporale su Ravello - fulmine squarcia pino secolare : Forte temporale la scorsa notte su Ravello, nella Costiera Amalfitana: un fulmine ha colpito uno dei pini secolari all’interno dei giardini del belvedere Principessa di Piemonte, squarciandolo. In corso verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio tecnico del Comune di Ravello. Sul posto il sindaco Salvatore Di Martino che ha preso atto dell’entità dei danni. L'articolo Maltempo Campania: temporale su Ravello, fulmine ...

Maltempo : in Campania - pioggia e vento ma nessuna criticità : Notte di Maltempo su tutta la Campania con piogge abbondanti anche a carattere di temporale e vento, ma nessuna particolare criticità. L'allerta arancione aveva indotto i molti comuni di tutte le 5 ...

Maltempo Campania : scuole chiuse in molti Comuni - forti piogge in tutta la regione : A seguito dell’allerta meteo emessa ieri dalla protezione civile regionale (valida fino alle 22 di oggi) le scuole sono chiuse in molti Comuni della Campania: in provincia di Napoli, oltre al capoluogo dove il sindaco Luigi de Magistris ieri sera ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, gli istituti sono rimasti chiusi a Pozzuoli, dove il Comune raccomanda anche di “limitare l’uso di strade soprattutto nei ...

Torna il Maltempo sulla Campania : allerta meteo arancione dalle 22 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione su tutta la regione. dalle 22 di stasera e almeno fino alle 22 di domani si prevedono...

Maltempo Campania : “Già operativa la commissione dell’Ospedale del Mare” : E’ stata nominata ed e’ gia’ operativa la commissione di indagine interna per cercare di fare luce sull’allagamento di alcuni reparti dell’Ospedale del Mare, a Napoli est. E’ quanto fa sapere il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza. La commissione, “insediata ad horas”, dovra’ concludere la propria indagine entro il prossimo venerdi’, “producendo una ...

Maltempo Campania : 4 persone bloccate in auto - soccorse da imprenditore di Ercolano : Tanta paura ieri sera per 4 persone rimaste bloccate in auto all’uscita dell’autostrada Ercolano Scavi a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito Napoli e provincia: a soccorrerli è stato un imprenditore di Ercolano, Ciro Santoro, con esperienza nella Protezione Civile. Intorno alla mezzanotte Santoro ha notato la vettura bloccata in curva a causa della pioggia: dopo aver messo in sicurezza la sua auto, si è avvicinato ...

Maltempo Campania : forti piogge a Ercolano - allagamenti e strade chiuse : piogge torrenziali nelle scorse ore a Ercolano (Napoli): a causa di allagamenti sono state chiuse via Marittima, corso Umberto, traversa Ferrara e una parte di via Doglie. Nelle zone interessate da criticità sono al lavoro personale dell’Ufficio Tecnico e Vigili urbani insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. “E’ in atto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza la citta’ e le zone maggiormente colpite dal ...